Oscar’lı filmleri sinemada değil, internetten izledik

Gişede izlenmeyen bu filmler yüz binlerce kişi tarafından internet üzerinden izleniyor. Sadece 79 bin kişi tarafından izlenen fakat online kanallarda 500 binin üzerinde izlenen Birdman filmi bu konuya verilebilecek en güzel örnek.

The Moments Entertainment’in pazarlamadan sorumlu direktörü Sultan Duranay, “Hukuki olarak bir şey yapılamıyor. Telif hakları maalesef Türkiye’de önemsenmeyen bir konu" dedi.

Nur Muhammed Tarhan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, sinemaseverlerin beyazperdede neyi, neye göre izlediği hâlâ gizemini koruyan bir soru. Bizleri, eleştirmenlerin yerden yere vurduğu bir Fİlmi zirvede görmeye alıştıran izleyici, tam tersi övgü alan filmleri ise gişede batırabiliyor. Türk izleyicisinin yıldızının barışmadığı filmlerin başında ise Oscar’lı filmler geliyor.

Geçmiş senelerde Oscar’lı filmlere ilgi göstermeyen Türk sinemaseverler, geleneği bu sene de sürdürdü. Başta Oscar’da aldığı ödüllerle 2014’e tam anlamıyla damga vuran film ‘Birdman’, Türkiye’de sadece 79 bin kişi tarafından izlendi. Box Office Türkiye’nin verilerine göre Oscar’ın diğer en iyi film adaylarından ‘Her Şeyin Teorisi’ni 88 bin, ‘Whiplash’ı 122 bin, ‘Selma’yı 10 bin, ‘Yapay Oyun’u 144 bin, ‘American Sniper’ı 87 bin ve ‘Büyük Budapeşte Oteli’ni ise 88 bin kişi izledi.

Japon anime ustası Isao Takahata imzalı, Prenses Kaguya Masalı da gişede hayal kırıklığı yaşayanlardan. Oscar’da en iyi animasyon dalında aday olan film, suluboya resimlerin filme dönüşmüş hali. Bu niteliğiyle 2014 yılı sinema dünyasında ayrı bir yer edinen filmi Türkiye’de sadece 1.600 kişi sinemada izledi.

Sinemada beklenen başarıya ulaşamayan bu filmlerin İnternette yüz binlerce kişi tarafından izlenmesi ise akıllara “İstediği yapıma internetten ulaşan izleyici bu nedenle mi sinemaya gitmiyor?” sorusunu getirdi. Online kanallarda 500 binin üzerinde izlenen Birdman filmi bu konuya verilebilecek en güzel örnek.

Filmin Türkiye’deki dağıtımcısı The Moments Entertainment’in pazarlamadan sorumlu direktörü Sultan Duranay, Oscar ödüllerinden çok daha önce internete düşen film için bazı sitelere müdahale ettiklerini; ancak buna rağmen beyazperdede izlenme beklentilerinin yüzde 30-35 civarında kaldıklarını söylüyor. Birdman filminin gişede de başarı getirebilecek bir film olduğuna değinen Duranay, “Oscarlı filmlerin kaderi böyle aslında, bu kadar izleyici bulabiliyor. Birdman yüzde 20-30 daha fazla izlenebilirdi. Korsan bizi etkilemedi diyemeyiz, mutlaka çok etkiledi. Birçok siteye müdahale etmemize rağmen onlineda çok büyük bir izlenme oranı var. Biz bu sitelere engel olmak için korsan siteleri tespit edip yurtdışına bildiriyoruz. Onlar bir şekilde iletişime geçip avukata bildiriyorlar ve filmi kaldırttırıyorlar, ama bu siteler filmi tekrar koyuyorlar, sonuçta anlık bir şey. Filmin gişesi üzerinden komisyon alarak çalışıyoruz. Birdman 100 binin üzerine çıkar diyorduk ama olmadı.” diyor.

Türkiye’de yasalar, telif haklarını korumuyor

Filmin Amerika ve Rusya gibi ülkelerde daha önce vizyona girmesinin korsanı tetiklediğini belirten Sultan Duranay, yasaların bu konuda yetersiz olmasından yakınıyor. Kendilerinin sadece avukatlar yardımıyla sitelere müdahale edebildiğine dikkat çeken Duranay, “Hukuki olarak bir şey yapılamıyor. Telif hakları maalesef Türkiye’de önemsenmeyen bir konu. Filmler vizyona girdiğinde onları korsandan korumak için çeşitli firmalar var, biz de onlarla iletişimdeyiz. Bu şekilde filmleri korsandan korumaya çalışıyoruz. Onlar linkleri bulup ana kaynaklardan kaldırıyorlar. Böyle bir çözüme gitmek istiyoruz. Onun dışında maalesef müdahale edemiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.