T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Oscar’lı filmleri sinemada değil, internetten izledik

'Telif hakları maalesef Türkiye’de önemsenmeyen bir konu'

08 Nisan 2015 19:04

Gişede izlenmeyen bu filmler yüz binlerce kişi tarafından internet üzerinden izleniyor. Sadece 79 bin kişi tarafından izlenen fakat online kanallarda 500 binin üzerinde izlenen Birdman filmi bu konuya verilebilecek en güzel örnek. 

The Moments Entertainment’in pazarlamadan sorumlu direktörü Sultan Duranay, “Hukuki olarak bir şey yapılamıyor. Telif hakları maalesef Türkiye’de önemsenmeyen bir konu" dedi. 

Nur Muhammed Tarhan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, sinemaseverlerin beyazperdede neyi, neye göre izlediği hâlâ gizemini koruyan bir soru. Bizleri, eleştirmenlerin yerden yere vurduğu bir Fİlmi zirvede görmeye alıştıran izleyici, tam tersi övgü alan filmleri ise gişede batırabiliyor. Türk izleyicisinin yıldızının barışmadığı filmlerin başında ise Oscar’lı filmler geliyor.

Geçmiş senelerde Oscar’lı filmlere ilgi göstermeyen Türk sinemaseverler, geleneği bu sene de sürdürdü. Başta Oscar’da aldığı ödüllerle 2014’e tam anlamıyla damga vuran film ‘Birdman’, Türkiye’de sadece 79 bin kişi tarafından izlendi. Box Office Türkiye’nin verilerine göre Oscar’ın diğer en iyi film adaylarından ‘Her Şeyin Teorisi’ni 88 bin, ‘Whiplash’ı 122 bin, ‘Selma’yı 10 bin, ‘Yapay Oyun’u 144 bin, ‘American Sniper’ı 87 bin ve ‘Büyük Budapeşte Oteli’ni ise 88 bin kişi izledi.

Japon anime ustası Isao Takahata imzalı, Prenses Kaguya Masalı da gişede hayal kırıklığı yaşayanlardan. Oscar’da en iyi animasyon dalında aday olan film, suluboya resimlerin filme dönüşmüş hali. Bu niteliğiyle 2014 yılı sinema dünyasında ayrı bir yer edinen filmi Türkiye’de sadece 1.600 kişi sinemada izledi.

Sinemada beklenen başarıya ulaşamayan bu filmlerin İnternette yüz binlerce kişi tarafından izlenmesi ise akıllara “İstediği yapıma internetten ulaşan izleyici bu nedenle mi sinemaya gitmiyor?” sorusunu getirdi. Online kanallarda 500 binin üzerinde izlenen Birdman filmi bu konuya verilebilecek en güzel örnek.

Filmin Türkiye’deki dağıtımcısı The Moments Entertainment’in pazarlamadan sorumlu direktörü Sultan Duranay, Oscar ödüllerinden çok daha önce internete düşen film için bazı sitelere müdahale ettiklerini; ancak buna rağmen beyazperdede izlenme beklentilerinin yüzde 30-35 civarında kaldıklarını söylüyor. Birdman filminin gişede de başarı getirebilecek bir film olduğuna değinen Duranay, “Oscarlı filmlerin kaderi böyle aslında, bu kadar izleyici bulabiliyor. Birdman yüzde 20-30 daha fazla izlenebilirdi. Korsan bizi etkilemedi diyemeyiz, mutlaka çok etkiledi. Birçok siteye müdahale etmemize rağmen onlineda çok büyük bir izlenme oranı var. Biz bu sitelere engel olmak için korsan siteleri tespit edip yurtdışına bildiriyoruz. Onlar bir şekilde iletişime geçip avukata bildiriyorlar ve filmi kaldırttırıyorlar, ama bu siteler filmi tekrar koyuyorlar, sonuçta anlık bir şey. Filmin gişesi üzerinden komisyon alarak çalışıyoruz. Birdman 100 binin üzerine çıkar diyorduk ama olmadı.” diyor.

 

Türkiye’de yasalar, telif haklarını korumuyor

 

Filmin Amerika ve Rusya gibi ülkelerde daha önce vizyona girmesinin korsanı tetiklediğini belirten Sultan Duranay, yasaların bu konuda yetersiz olmasından yakınıyor. Kendilerinin sadece avukatlar yardımıyla sitelere müdahale edebildiğine dikkat çeken Duranay, “Hukuki olarak bir şey yapılamıyor. Telif hakları maalesef Türkiye’de önemsenmeyen bir konu. Filmler vizyona girdiğinde onları korsandan korumak için çeşitli firmalar var, biz de onlarla iletişimdeyiz. Bu şekilde filmleri korsandan korumaya çalışıyoruz. Onlar linkleri bulup ana kaynaklardan kaldırıyorlar. Böyle bir çözüme gitmek istiyoruz. Onun dışında maalesef müdahale edemiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

ETİKETLER

internetfilmizlenmeoscar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24