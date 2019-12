Oscarlar sahiplerini arıyor

T24 -

Hazırlıklar sürüyor

Yarış iki film arasında geçiyor

Bullock’a şans gülecek gibi

Tören NTV’de canlı yayında

Adaylar

Ana sunuculuğunu Alec Baldwin ile Steve Martin'in üstleneceği gecede birbirinden ünlü isimler de ödül vermek üzere sahneye gelecek.Gecenin ünlü sunucuları arasında, Jason Bateman, Kathy Bates, Steve Carell, Miley Cyrus, Robert Downey J.R, Zac Efron, Tina Fey, Samuel L. Jackson, Taylor Lautner, Tyler Perry, Queen Latifah, Kristen Stewart, Ben Stiller,Barbra Streisand ve Charlize Theron da yer alacak.Oscar gecesi kadar öncesinde verilecek partiler de ünlülerin akınına uğrayacak. Geçen yıllara oranla bu sene daha fazla Oscar partisi verileceği ifade edilirken, geçen yıllarda grevler nedeniyle az sayıda, katılım oranı düşük ve sönük partilerin yapıldığı, bu yıl ise adeta ''parti bolluğu'' yaşandığı belirtildi.Kodak Tiyatrosu önüne kırmızı halının serildiği, bu yıl Steve Martin ve Alec Baldwin tarafından sunulacak tören için provaların bütün hızıyla devam ettiği belirtildi.Turistlerin hazırlıkları izlemek ve dev Oscar heykellerinin önünde fotoğraf çektirebilmek için bölgeye geldiği bildirildi.Öte yandan, kadın oyuncu, yapımcı ve teknik elemanlar, Women in Film derneğinin geleneksel Oscar töreni öncesi partisinde buluştu. Kadınların film sektörüne katkılarını öne çıkarmak amacıyla düzenlenen partide, kamera önünde ve arkasındaki kadınlara, yeni nesil kadın film yapımcılarını teşvik etmeleri çağrısında bulunuldu.82. Oscar ödüllerinin sahiplerini bulmasına saatler kala adaylar hakkında yapılan yorumlar da artıyor. Kodak Theater’da düzenlenecek tören öncesindeki yorumlara göre, bu yıl en iyi film kategorisinde, her zamankinden farklı olarak beş yerine 10 aday olmasına rağmen, yarış iki film arasında geçiyor: James Cameron’ın yüksek bütçeli ‘Avatar’ı ve Cameron’ın eski eşi Kathryn Bigelow’un Irak Savaşı’nı konu edinen ‘Hurt Locker’ı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da en tartışmalı kategori olan en iyi film Oscar’ının favorilerinden ‘Hurt Locker’ın yapımcısının Oscar jürisine gönderdiği “500 milyon dolarlık filmlere değil bizim filmimize oy verin” içerikli mail skandalından sonra, yorumlar ibrenin yavaş yavaş ‘Avatar’a kayabileceğine işaret ediyor.Öte yandan ‘The Hurt Locker’, Oscar’ı alması durumunda, Akademi tarihinde en iyi film Oscar’ını kazanan en düşük bütçeli film olarak geçecek. En iyi film için, az da olsa, Tarantino’nun ‘Soysuzlar Çetesi’nin bir sürpriz yapabileceğini söyleyen sesler de yükseliyor.En iyi yönetmen için de Cameron ve Bigelow çekişecek. Akademi tarihinde sadece dört kadının en iyi yönetmen Oscar’ına aday olup hiçbirinin ödül kazanamadığını da hatırlatalım. En iyi erkek oyuncu ödülünün neredeyse tek favorisi ‘Crazy Heart’taki rolüyle ilk Oscar adaylığından neredeyse 40 yıl sonra Jeff Bridges. En yakın rakibi ise ‘Up in the Air’daki performansıyla George Clooney. ‘The Blind Side’daki performansıyla bu yıl bütün ödülleri süpüren Sandra Bullock da En İyi Kadın Oscar’ı için neredeyse tek favori. En yakın rakibi ise Oscar’a en çok aday gösterilen oyuncu unvanının sahibi Meryl Streep.82. Oscar yarışı, bu gece 23:00’den itibaren NTV’de. Ödül töreni öncesi Yekta Kopan’ın sunacağı "Oscar özel" programında Tuğrul Eryılmaz ve Mehmet Açar yılın öne çıkan adayları yorumlayacak. 01:00’de ekrana gelecek ‘Kırmızı Halı’da ise Modacı Dilek Hanif, Hollywood yıldızlarının kıyafet ve mücevherlerini değerlendirecek. Alec Baldwin ve Steve Martin’in sunduğu yapacağı ödül töreni, saat 03:00’den itibaren NTV’de simultane çeviriyle, CNBC-e’de ise orijinal sesiyle yayınlanacak.The Hurt Locker/Ölümcül TuzakAvatarAn Education/ Aşk DersiDistrict 9/ Yasak Bölge 9The Blind SideInglourious Basterds/ Soysuzlar ÇetesiA Serious Man/ Ciddi Bir AdamUp/ YukarI BakUp in the Air/ Aklı HavadaPrecious: Based on the Novel Push by Sapphire/AcI Bir Hayat HikayesiJames Cameron (Avatar)Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)Quentin Tarantino (Inglourious Basterds)Lee Daniels (Preciosus)Jason Bateman (Up in the Air)The Hurt Locker (Mark Boal)Inglourious Basterds (Quentin Tarantino)The Messenger (Alessandro Camon ve Oren Moverman)A Serious Man (Joel Coen ve Ethan Coen)Up (Bob Petersan, Pete Docter)District 9 (Neil Blomkamp and Teri Tatchell)An Education (Nick Hornby)In the Loop (Jesse Armstrong, Simon Blackwell)Precious (Geoffrey Flesher)Up in the Air (Jason Reitman, Sheldon Turner)Sandra Bullock (The Blind Side)Helen Mirren (The Last Station)Carey Mulligan (An Education)Meryl Streep (Julia & Julia)Gabourey Sidibe (Precious)Jeff Bridges (Crazy Heart)George Clooney (Up in the Air)Colin Firth (A Single Man)Morgan Freeman (Invictus)Jeremy Renner (The Hurt Locker)Penelope Cruz (Nine)Maggie Gyllenhaal (Crazy Heart)Vera Farmiga (Up in the Air)Anna Kendrick (Up in the Air)Mo'Nique (Precious)Matt Damon (Invictus)Woody Harrelson (The Messenger)Christoph Waltz (Inglourious Basterds)Christopher Plummer (The Last Station)Stanley Tucci (The Lovely Bones)AvatarHarry Potter and the Half-Blood PrinceThe Hurt LockerInglourious BasterdsThe White RibbonJames horner (Avatar)Alexandre Desplat (Fantastic Mr. Fox)Marco Beltrami and Buck Sanders (The Hurt Locker)Hans Zimmer (Sherlock Holmes)Michael Giacchino (Up)Ajami (İsrail)El Secreto de sus Ojos (Arjantin)The Milk of Sorrow (Peru)Un Prophete (Fransa)The White Ribbon (Almanya)