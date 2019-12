Oscar’ını alamayan tek yıldız: Heath Ledger

Oscar Ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Gecede ödülünü alamayan tek yıldız En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Heath Ledger oldu.



81. Oscar Ödülleri, dün gece ABD’nin Los Angeles kentinde 3 bin 500 kişilik Kodak Tiyatrosu’nda yapılan törenle açıklandı. Şölenin sunuculuğunu Avustralyalı tiyatro ve sinema oyuncusu Hugh Jackman üstlendi.



Gecenin ilk ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Penelope Cruz’un oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geçen yıl 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Avustralyalı oyuncu Heath Ledger kazandı. Ödülü Ledger adına annesi, babası ve kız kardeşi aldı.



Gecede şu ana kadar 81. Oscar ödüllerini kazananlar şunlar:





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Heath Ledger (The Dark Knight)



EN İYİ ÖZGÜN SENARYO: Dustin Lance Black (Milk)



EN İYİ UYARLAMA SENARYO: Simon Beaufoy (Slumdog Millionare)



EN İYİ ANİMASYON FİLM: Andrew Stanton (Wall-E)



EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM: Kunio Kato (La Masion En Petit Cubes)



EN İYİ SANAT YÖNETMENİ: Donald Graham Burt (The Curious Case of Benjamin Button)



EN İYİ KOSTÜM: Michael O’Connor (The Duchess)



EN İYİ MAKYAJ: Greg Cannom (The Curious Case of Benjamin Button)



EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Anthony Dod Mantle (Slumdog Millionaire)



EN İYİ KISA FİLM: Jochen Alexander Freydank (Spielzeugland)



EN İYİ BELGESEL VE KISA BELGESEL: James Marsh and Simon Chinn (Man On Wire) ve Megan Mylan (Smile Pinki)



EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Eric Barba, Steve Preeg, Burt Dalton and Craig Barron (The Curious Case of Benjamin Button)



EN İYİ SES MOTAJI VE MİKSAJI: Richard King (The Dark Knight) ve Ian Tapp, Richard Pryke and Resul Pookutty (Slumdog Millionare)



EN İYİ KURGU: Chris Dickens (Slumdog Millionare)