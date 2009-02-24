Oscar'ın şıkları ve rüküşleri

Oscar gecesi sinema dünyasının en önemli isimlerini buluştururken, dikkatler de bu dünyanın en güzel kadınlarının üzerindeydi. İngiliz Daily Mail gazetesinin moda yazarlarına göre, kadın oyuncular arasında güzellik ve şıklık konusunda büyük çekişme yaşanırken, bazı yıldızlar tamamen ‘yanlış tercihlerinden’ ötürü dikkatleri üzerlerine çekti. Bazıları ise büyüleyici kıyafetleriyle Oscar seremonisini neredeyse gölgede bıraktı.



Kırmızı halının neredeyse yarısını kaplayan Dior'un uzun geliniğiyle Sarah Jessica Parker çok öne çıkan isimlerden oldu. Sempatik tavırları ile gene tüm izleyicileri hayran bıraktı. Kimse onun "Burası çok serin" diye bir bağırıp içeriye kaçmasını da yadırgamadı…



Bir çok aktris "balık kuyruğu" tabir edilen model giymişti. 20 yaşındaki 'High School Musical' starı Vanessa Hudgens, Marchesa'nın tasarladığı zarif siyah "balık kuyruğu" ile tüm fotoğrafcıların ilgi odağı oldu.



Masal prensesi olarak gelenler arasında Penelope Cruz, Pierre Balmain tasarımı bembeyaz gelinliğin üzerine gümüş takılarıyla göz kamaştırıken, Hannah Montana'nın starı 16 yaşındaki Miley Cyrus kat kat elbisenin içinde kaybolup, göz kamaştırıcı bir aktris yerine bir Disney prensesini andırıyordu.



Evan Rachel Wood, Jessica Biel ve Anne Hathaway'in sade pastel renkli kıyafetleri tüm parlak ışıklar ve abartılı gösteriş içinde kendilerine olan güvenlerini çok şık biçimde dışa vuruyordu.



Meryl Streep ve Queen latifah, bol kesimli kıyafetleriye vücutlarının kıvrımlarını şık ve hoş bir görünüme bürümeyi becerirken, Reese Witherspoon için aynısı söylemek güçtü. Onun kıyafeti vücut ölçülerine bakılırsa biraz fazla dar kaçmıştı.



Goldie Hawn, Whoopi Goldberg ve Sophia Loren bu seneki oscarlarda "Tecrübeliler ama hala öğrenememişler" diye düşündürecek kadar uyumsuz ve göze hoş gelmeyen kıyafetlerle Akademi ödüllerinin kırmızı halısından geçtiler.



