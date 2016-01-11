‘Oscar’ın provası’ Altın Küre’de en iyiler belli oldu

‘Oscar’ın provası’ olarak bilinen Altın Küre öldülleri sahiplerini buldu. En iyi film “The Revenant” olurken, buradaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne de Leonardo DiCaprio layık görüldü.

Bu yıl 73.’sü düzenlenen ve ‘Oscar provası’ olarak değerlendirilen ‘Golden Globe’ (Altın Küre) ödülleri, ABD’nin California eyaletindeki Beverly Hills şehrinde, bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sinema ve televizyon dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Küre’de en iyi film ödülünü, “Birdman”, “Babel”, “Ameros Peros” gibi filmlerin yönetmeni Alejandro González Iñárritu’nun “The Revenant” filmi kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülüne de yine The Revenant filmindeki rolüyle Leonardo DiCaprio layık görüldü.

Kategorilere göre verilen ödüller şöyle:

En iyi film (Drama): The Revenant

En iyi film (Müzikal ya da komedi): The Martian

En iyi erkek oyuncu (Drama): Leonardo DiCaprio, The Revenant

En iyi kadın oyuncu (Drama): Brie Larson, Room

En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Matt Damon, The Martian

En iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jennifer Lawrence, Joy

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sylvester Stallone, Creed

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kate Winslet, Steve Jobs

En iyi yönetmen: Alejandro Inarritu, The Revenant

En iyi yabancı film: Son of Saul (Macaristan)

En iyi animasyon filmi: Inside Out

En iyi senaryo: Steve Jobs

En iyi müzik: The Hateful Eight

En iyi şarkı: Writing’s on the Wall ‘Spectre’

Televizyon dalı

En iyi TV dizisi (Komedi): Mozart in the Jungle

En iyi TV dizisi (Drama): Mr. Robot

En iyi kadın oyuncu (Komedi): Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

En iyi erkek oyuncu (Komedi): Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

En iyi kadın oyuncu (Drama): Taraji P. Henson, Empire

En iyi erkek oyuncu (Drama): Jon Hamm, Mad Men