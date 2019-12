Oscar'ın 'ötekileri' İstanbul Film Festivali'nde

22 Şubat'ta verilecek Oscar ödüllerine belgesel ve yabancı film dallarında aday olan filmler 4-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Film Festivali'nde Türkiyeli sinemaseverlerle buluşacak.



Referans'ın haberine göre; Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sinema festivali olan Uluslararası İstanbul Film Festivali programı şekillenmeye başladı. 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde bu yıl Oscar ödüllerine ana kategorilerden değil ama belgesel ve yabancı film dallarında aday gösterilen filmler de yer alacak. Tia Lessin ve Carl Deal'in çarpıcı belgeseli "Trouble The Water", Avusturyalı yönetmen Götz Spielmann'ın psikolojik dramı "Revanche", Almanya'nın Oscar adayı "The Baader Meinhof Complex" festivalde izleyeceğimiz filmler arasında.



En İyi Belgesel adaylarından Tia Lessin ve Carl Deal'in çarpıcı filmi "Trouble The Water", festivalde NTV Belgesel Kuşağı'nda gösterilecek. Sundance Film Festivali'nde "Belgesel Film Dalında Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan belgesel, Katrina Kasırgası sırasında şehirde mahsur kalan iki kişinin gözünden olayları gözler önüne seriyor. 2009 Oscar'larında En İyi Belgesel dalında aday olan, Scott Hamilton Kenedy'nin yönettiği "The Garden" da festival programına eklendi. 1992 yılında Los Angeles yerel yönetiminin halka tahsis ettiği ve kısa sürede bir cennet bahçesine dönüşen Güney Merkez Çiftliği'nin 2003'te müteahhitlere satılmasının öyküsünü anlatan film, Los Angeles Times gazetesine göre "Los Angeles'a dair olduğu kadar küresel temalara da sahip".



Festival programındaki diğer iki film ise Oscar'larda "Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday gösterilen filmlerden. Bunlardan biri Avusturyalı yönetmen Götz Spielmann'ın psikolojik dram türündeki filmi "Revanche". Diğer film ise Almanya'nın Oscar adayı, Uli Edel'in Almanya tarihinin en tartışmalı dönemlerinden ve en tartışmalı örgütlerinden birini konu eden "The Baader Meinhof Complex". Stefan Aust'un çok satan otobiyografik kitabından uyarlanan film ayrıca şimdiye kadar çekilmiş en pahalı Alman filmi olma özelliğini taşıyor.



20 bölümde 150 film



Festivalde 20'ye yakın bölümde 150'yi aşkın film gösterilecek. Festivalin Beyoğlu'ndaki sinemalarına bu yıl tadilattan geçen Yeni Rüya Sineması da ekleniyor.



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği festivalin bu yılki programında, 2008 ve 2009'un dikkat çeken yapıtlarının yanı sıra dünya festivallerinden ödüllerle dönen eserler, unutulmayan klasik filmler ve sinema tarihinin usta yönetmenlerinin başyapıtlarından seçmeler yer alıyor. Gösterimler Beyoğlu'nda Emek, Atlas, Beyoğlu, Yeni Rüya ve Akbank Sanat ile Kadıköy'de Rexx Sineması olmak üzere toplam 6 sinemada gerçekleştirilecek.



Ustalara onur ödülleri



Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin bu yılki Sinema Onur Ödülleri, Agâh Özgüç, Hale Soygazi ve Erdoğan Tokatlı'ya verilecek.



Yılın en merakla beklenen filmlerinden "New York, I Love You"; aralarında Fatih Akın, Yvan Attal, Scarlett Johansson, Mira Nair ve Natalie Portman gibi isimlerin bulunduğu, dünyanın dört bir köşesinden on iki yönetmenin New York üzerine çektiği kısa filmlerden oluşuyor.



28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Jürisi'nin başkanlığını bu yıl ünlü sinemacı ve video sanatçısı Kutluğ Ataman üstleniyor. Diğer jüri üyeleri ise yazar Ayşe Kulin, yapımcı Zeynep Özbatur, Saraybosna Film Festivali Genel Yönetmeni Mirsad Purivatra ve oyuncu Bennu Yıldırımlar.



Festivalin biletleri 21 Mart'ta satışa Çıkıyor. Festival geçen yıl başlattığı indirimli fiyat uygulamasını bu yıl da devam ettiriyor. Tam 10 YTL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü sinemaseverler için ise 7 YTL olacak. Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30 ve 16.00) ise 3.50 YTL olacak.





Politikaya özel bir bölüm



Festivalin özel bölümlerinden biri de "Politika Tekerrürden İbarettir". Uli Edel'in Almanya tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birini konu eden filmi "Baader Meinhof Komplex", 70'lerde dünyada büyük ses getiren Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı örgütü konu alıyor. Paolo Sorrentino'nun Cannes'da Jüri Özel Ödülü'nü alan politik filmi "Il Divo", İtalyan tarihinde iz bırakan politikacılardan Giulio Andreotti'nin hayatının 40 yılını mercek altına alıyor. 2007'de İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü'nü alan Gus Van Sant'ın son filmi "Milk"te ise suikast sonucu öldürülen eşcinsel politikacı Harvey Milk'i Sean Penn canlandırıyor.