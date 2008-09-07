Oscar'ın midesinden 13 golf topu çıktı

İskoçya’nın Rosyth kentinde yaşayan Chris Morrison, sık sık golf sahasında gezdirdiği siyah labrador cinsi köpeği Oscar’ı, karnından gelen garip sesler nedeniyle, veterinere başvurdu.

Köpeği muayene eden ve röntgen çeken veteriner, köpeğin midesinde golf topları olduğunu görünce şaşırdı. Bir saat süren operasyonla, köpeğin midesinden 13 golf topu çıkarıldı. Operasyonun ardından Oscar, tamamen iyileşti.

Morrison, köpeğinin zaman zaman eve golf topuyla döndüğünü ve toplarla oynadığını belirtti ve "Ama yediğini hiç düşünmemiştim" dedi.

