Oscar'ın formülü bulundu!

T24 - Sinema dünyası 26 şubatta sahiplerini bulacak olan Oscar ödüllerine odaklanmışken, Britanya’nın önde gelen film sitesi blinkbox, Britanya Ulusal Film ve Televizyon Okulu tarafından yürütülen Oscar araştırmasına yer verdi.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre; son 12 yılda her kategoride Oscar’a değer görülen yapım ve oyuncuların incelendiği istatistik, Oscar’lı bir film yapmanın formülünü de sunuyor: 32 yaşındaki bir kadın oyuncu ile 43 yaşındaki bir erkek oyuncuyu iki buçuk saatlik bir dramada biraraya getirip, filmi ekim ayında ABD’de gösterime soktuğunuz takdirde Oscar törenine damga vuracak bir filme imza atmanız işten bile değil. İstatistikler Marilyn’le Bir Hafta/ My Week With Marilyn filmi ile bu yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına aday gösterilen 32 yaşındaki Michelle Williams’ın ödülü alacağını gösteriyor...

Önce senaryon sağlam olacak

Oscar’ın Oscar olduğu dönemde, En İyi Film seçilen yapımın senaryo dalında da ödülü kucaklaması bir kaide değildi. Arabistanlı Lawrence/ Lawrence of Arabia, Titanic, Avcı/ The Deer Hunter ve Rocky gibi filmlerin senaryosu Akademi tarafından onurlandırılmamıştı. Ne var ki, son yıllarda uyarlama veya özgün senaryo ödüllerinden birini almayan yapıma En İyi Film denmez oldu. Son 12 yılda sadece üç yapım (Milyon Dolarlık Bebek/ Million Dolar Baby, Chicago ve Gladyatör/ Gladiator) senaryo ödülü almadığı halde En İyi Film Oscar’ına değer görüldü.

Erkekler hep daha şanslı

Araştırma sonuçlarına göre, son yıllarda En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı genç aktrislere veriliyor. Ortalama yaş 32 olarak gösteriliyor. 1990’dan bu yana kırkını deviren sadece dört kişi (Sandra Bullock, Helen Mirren, Susan Sarandon ve Kathy Bates) ödülü kucaklayabildi. Öte yandan erkek oyuncuların ödülü ne zaman kucaklayacağı pek belli olmuyor. Jeff Bridges Çılgın Kalp/ Crazy Heart ile 60 yaşında ödüle değer görüldü. Heykelciği kucaklayan en genç isim olarak tarihe geçen Adrien Brody ise Piyanist/ The Pianist filmindeki performansıyla 29 yaşında Oscar’a değer görülmüştü. En İyi Yönetmen Oscar’ını kucaklayan en yaşlı isim 74 yaşında Milyon Dolarlık Bebek/ Million Dolar Baby ile ödüle değer görülen Clint Eastwood, en genç isim ise 34 yaşında Amerikan Güzeli/ American Beauty ile ödüle değer görülen Sam Mendes.

Ne kadar uzun, o kadar iyi

En İyi Film Ödülü’ne değer görülen yapımların ortalama süresi iki saat 20 dakika olarak belirlendi. Kısa dikkat süresi olan sinema âşıklarını sevindirecek bir haber; zira 80’lerde ve 90’larda ödülü kucaklayan filmlerin ortalama süresi üç buçuk saati buluyor. Amadeus, Son İmparator/ The Last Emperor, Kurtlarla Dans/ Dances with Wolves, Schindler’in Listesi/ Schindler’s List, İngiliz Hasta/ The English Patient ve Titanic’i gözünüzün önüne getirin.

İşte Oscar’a giden yol

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne değer görülen aktrislerin yaş ortalaması 32, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklayan oyuncuların yaş ortalaması ise 43.

En İyi Film Oscar’ı kazanan yapımların ortalama süresi iki saat 20 dakika

Oyunculuk dallarında Oscar’a aday gösterilen isimlerin ikinci veya üçüncü adaylıklarında ödülü kucaklama şansı daha yüksek. 2000’den bu yana sadece dört kişi ilk adaylığında ödülü kucakladı.

1990’larda 44 olan En İyi Yönetmen’lerin yaş ortalaması günümüzde 53 oldu.

En İyi Film, yönetmenine muhakkak En İyi Yönetmen Oscar’ı kazandıracaktır. Son 50 yılda ödüllerin kardeşliği sadece sekiz kere bozuldu.