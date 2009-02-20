Oscar'ın favorisi Hinlileri kızdırıyor

Batılı ülkelerde beğenilen ve birçok ödül kazanmasının yanı sıra pazar gecesi sahiplerini bulacak Oscar ödüllerinin de favorisi olan ''Slumdog Millionaire'' filmi, Hintli seyirci kitlesini sinemaya çekmek bir yana, ülkenin sefaletini gözler önüne serdiği için öfke uyandırıyor.



The Hindu gazetesinde ''Küresel bir pazar için oryantalizm'' başlıklı yazısında yapımcı K. Hariharan, ''Slumdog Millionaire, Hindistan hakkında hayal edilmiş en ucuz ve en gerçeklikten uzak bir film olarak algılanmalıdır'' diyor.



Hariharan, yazısında ayrıca, ''Küresel mali krizin ağırlığı altında ezilmiş Batılı seyircilerin çoğu için Hindistan'ın en iğrenç yüzü hakkındaki bu peri masalı, bir tür eğlence boşalımı olmalı'' ifadesini kullanıyor.



İngiliz Danny Boyle'un ABD ve İngiltere'de birçok ödül kazanan uzun metrajlı filmi, Oscar'ın en iyi film adayları arasında yer alıyor ve ABD'de 100 milyon dolarlık hasılata yaklaşmış bulunuyor. Ama 455 milyon insanın günde 1,25 dolar kazanarak hayatta kalmaya çalıştığı Hindistan'da basının ''sefillik pornografisi'' olarak nitelendirdiği film aynı başarıyı yakalamış gibi görünmüyor...



Bir televizyon programında, ''Hindistan'ın sefaletini satmak aslında Batı'da bir açılım yapmanın en iyi yolu değil'' denilirken, Bollywood'un süper starlarından Amitabh Bachchan da, ''parlayan Hindistan'ın karanlık yüzünü (sefalet, şiddet, mafya, uyuşturucu ya da yolsuzluk) yansıtan bu filmi kınıyor.



Filme esin kaynağı olan Q&A adlı romanın yazarı Vikras Swarup ise, tersine, ''Bu, beklenenin aksine varoşlardan çıkabilen bir kahramanın zafer hikayesi'' savunmasını yapıyor.



Ancak Mumbai'nin varoşlarından çıkıp ''Kim milyoner olmak ister'' adlı yarışmayı kazanan genç Hintlinin kaderini anlatan bu modern peri masalı, İngilizce konuşan yoksul kesimleri film salonlarına çekmeyi başaramadı.



Sinema eleştirmeni Kishwar Desai de, ''Neden bu kadar kötü bir film Batı'da bu kadar beğeni kazandı?'' sorusunu soruyor ve ''Slumdog Millionaire''in Hindistan'ın suni bir yönünün yansıttığı yorumunda bulunuyor ve ''Ayrıca Hindistan'da sefalet içinde yaşayanlara acımak ve acılarını paylaşmak için bir İngiliz değil, bir Hintli yapımcı gerekirdi'' diyor.





























