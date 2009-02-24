Oscar'ın en ilginç teşekkür konuşmaları

En iyi yönetmen ödülünü kazanan Boyle, Oscar’ı zıplayarak aldı ve açıkladı... Harvey Milk’in yaşamını senaryolaştırarak Oscar’ı alan Dustin Black, eşçinselleri övdü. Heath Leager’ın babası sahnede oğlunu andı. Kate Wislnet: “Bu şampuan şişesi değil.” İşte Oscar gecesinin teşekkür konuşmaları...
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Los Angels’daki Kodak Tiyatrosu’nda düzenlenen 81. Oscar Ödül Törenleriyle bu yılın Oscarları sahiplerini buldu. NTV'de yer alan habere göre; önceki törenlerde olduğu gibi heykelciği kucaklayanlar sevinçlerini farklı biçimlerde gösterdiler ve ilginç teşekkür konuşmaları yaptılar. Kate Winslet en iyi kadın oyuncu:
“Daha önce bu konuşmanın provasını yapmadım dersem, bu yalan olur. Sanırım sekiz yaşındaydım, banyonun karşısına geçer ve şampuan şişesinin bu ödül olduğunu düşünürdüm. Neyse, bu artık bir şampuan şişesi değil.” Sean Penn en iyi erkek oyuncu:
“Bunu beklemiyordum ve şunun açıkça bilinmesini istiyorum ki bunu başarabilmenin ne kadar zor olduğununçok iyi farkındayım.“ Danny Boyle, en iyi yönetmen ödülünü zıplayarak aldıktan hemen sonra:
“Çocuklarım bunu hatırlayamayacak kadar büyüdüler artık ama onlar daha çok küçüklerken eğer bu mucize gerçekleşirse, ödülü Winnie the Pooh’daki Tigger gibi zıplayarak alacağıma dair söz vermiştim. Az önce yaptığım da buydu.” En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Heath Leager’ın ödülünü onun adına alan babası Kim Leager:
“Bu akşamki ödül, Heath’ın azminin buradaki herkes ve çok sevdiği film endüstrisindeki akranları tarafından kabul edildiğinin naçizane onayıdır.” En iyi uyarlama senaryo dalında ödülü alan Simon Beaufoy:
“Orada olacağınızı hayal bile edemediğiniz yerler vardır; Ay, Güney Kutbu, Miss World Yarışması ve burası.” Harvey Milk’in yaşamöyküsünden yola çıkarak yazdığı senaryo ile en iyi orjinal senaryo dalında ödül kazanan Dustin Lance Black:
“Eğer Harvey, 30 yıl önce aramızdan ayrılmamaış olsaydı benden; kilise tarafından, hükümet tarafından ya da aileleri tarafından hep eksik oldukları söylenen tüm eşcinsellere ne kadar güzel ve harika olduklarını söylememi isterdi.” En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Penelope Cruz:
“45 saniye olmayacak, bunu söyleyebilirim. Daha önce burada bayılan olmuş muydu çünkü ben ilk olabilirim.” Gecenin sunucusu Avustralyalı aktör Hugh Jackman:
“Akademi selam göndermeyi sever... Tropic Thunder’da oynayan Robert Downey Jnr... Robert, bir Avustralya filminde Afro-Amerikalı’yı canlandıran bir Amerikelı’dır. Oscar’a aday gösterildi. Ben Avustralya adlı bir filmde, bir Avustralyalı’yı oynayan bir Avusturalyalı’yım. Ve geceyi sunuyorum.” En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Mickey Roukey kaybettiği köpeğini anıyor:
“Bu hem acı hem de tatlı. Daha önce kendime Oscar almaktansa Loki ile iki yıl daha fazla birlikte olmayı tercih edeceğimi söylemiştim. bBnu ona da söyledim. Elinden geldiğince dayandı. Bunu biliyorsunuz”