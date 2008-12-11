Oscar'ın en güçlü adayı

Ünlü İngiliz oyuncu, Kate Winslet iki filmde üstlendiği rollerle Oscar heykelciğinin en büyük adaylarından.



Daha önce 5 kez Oscar’ı rakiplerine kaptıran Winslet, bu kez dönem filmleriyle beyazperdeye geliyor. 5 kez Oscar’a aday oldu, hep kaybetti. NTV'nin haberine göre İngiliz oyuncu Kate Winslet, bu kez şeytanın bacağını kırabilir.



Titanik’te iyi bir ikili oluşturduğu Leonardo di Caprio ile başrolleri paylaştığı Revolutionary Road.



Ve Ralph Fiennes ve David Kross’lu kastıyla The Reading, bu kez beklediği Oscar heykelciğini ünlü yıldıza getirebilir. Winslet, “Geçen gün biri, en çok aday gösterilip kaybeden olmak istemezsin, değil mi? diye sordu. Ben de tabii ki istemem dedim. Bu dehşet verici. Ödülü düşünmek heyecan veriyor bana. Ödül istemek çok insani bir şey değil mi? Bazen kazanan olmak” dedi.



Alman yazar Berhnard Schlink’in romanından uyarlanan Reading’de 2. Dünya Savaşı arka planında, genç bir adamın kendisinden yaşça büyük bir kadınla yaşadığı aşk anlatılıyor.

Rolüne bürünebilmek için saatlerce süren bir makyaj seansından geçen Winslet, şakayla karışık da olsa, filmden çok çıplak göründüğü sahnelerin konuşulmasından şikayetçi: “Başlangıçta bu sahnelerin filmin yarısını tutacağını düşünmemiştim. Yarısı da değil ya. İnsanlar buna odaklanıyor. Bu beni çıldırtıyor...” Oscar adayları 22 Ocak’ta açıklanacak.

