Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için 'Yabancı Dilde En İyi Film' adayı olan Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu’nun eşi ve oyuncu Sinem Öztürk Uslu, “Oscar’ı alacağımızı düşünüyorum, çünkü yabancı dildeki tek gerçek hikâye" dedi.

NTV'nin haberine göre, Uslu, "Eski Golden Globe üyelerinden de izleyenler vardı, onlar da ağlayarak 'Oscar’da görüşürüz, Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var' dediler. 'Ayla’lar olmasın, savaşa hayır, seygiye evet…' sloganı ile dünyada yabancı dilde bir film alacaksa Ayla almalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Filmin Oskar’da alanında güçlü bir aday olduğunun altını çizen Uslu, sevgi ve merhametin insanlarda ortak duygu olduğunu söyledi.