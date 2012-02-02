Oscar'ı bu yıl Lopez ve Crystal sunacak

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24 -</strong></span> 26 Şubat’ta 84'üncüsü gerçekleşecek olan Oscar Ödül törenini Amerikalı komedyen Billy Crystal ve şarkıcı Jennifer Lopez sunacak.<br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/haberdetay/193709.aspx" target="_blank"><u>Oscar adayları belli oldu</u><br /><br /></a></strong><img alt src="http://g1.milliyet.com.tr/Detail/2012/02/01/oscar-i-o-sunacak-jennifer-lopez-oscar-1294910.jpg" /><br /><br />Törenin sunuculuğunu geçen yıl Anne Hathaway ve James Franco yapmıştı.