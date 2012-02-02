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Yaşam

Oscar'ı bu yıl Lopez ve Crystal sunacak

26 Şubat’ta 84'üncüsü gerçekleşecek olan Oscar Ödül törenini Amerikalı komedyen Billy Crystal

02 Şubat 2012 02:00

T24 - 26 Şubat’ta 84'üncüsü gerçekleşecek olan Oscar Ödül törenini Amerikalı komedyen Billy Crystal ve şarkıcı Jennifer Lopez sunacak.

Oscar adayları belli oldu



Törenin sunuculuğunu geçen yıl Anne Hathaway ve James Franco yapmıştı.

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