Oscar'a rekor başvuru

Bu yıl yabancı film kategorisinde Oscar'a 71 ülkeden başvuru yapıldı.

Akademi Ödülleri organizatörleri başvuru sayısını bir rekor olarak değerlendirirken, başvuran filmler arasında Avusturya'dan Michael Haneke'nin ''Amour''u da bulunuyor.

Emmanuelle Riva ve Jean-Louis Trintignant'ın başrollerini paylaştığı ''Amour'' filmi, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü almıştı.

Oscar'a bu sene ilk kez Kenya'dan, David ''Tosh'' Gitonga'nın, ''Nairobi Half Life''ıyla başvuru yapıldığı belirtildi.

Türkiye, yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı ''Where the Fire Burns'' (Ateşin Düştüğü Yer) filmiyle

yabancı film kategorisinde yarışacak.

Oscar'a başvuru yapan diğer filmler şöyle sıralanıyor:



Fransa- ''The Intouchables'', Olivier Nakache ve Eric Toledano

İsveç- ''The Hypnotist'', Lasse Hallström

Norveç- ''Kon-Tiki'', Joachim Ronning ve Espen Sandberg

Afganistan- ''The Patience Stone'', Atık Rahihimi

Arnavutluk- ''Pharmakon'', Joni Shanaj

Cezayir- ''Zabana!'', Said Ould Halife,

Arjantin- ''Clandestine Childhood'', Benjamin Avila

Ermenistan- ''If Only Everyone'', Natalia Belyauskene

Avustralya- ''Lore'', Cate Shortland

Azerbaycan- ''Buta'', İlgar Necef

Bangladeş- ''Pleasure Boy Komola'', Humayun Ahmed

Belçika- ''Our Children'', Joachim Lafosse

Bosna Hersek- ''Children of Sarajevo'', Aida Begiç

Brezilya- ''The Clown'', Selton Mello

Bulgaristan- ''Sneakers'', Valeri Yordanov ve İvan Vladimirov

Kamboçya- ''Lost Loves'', Chhay Bora

Kanada- ''War Witch'', Kim Nguyen

Şili- ''No'', Pablo Larrain

Çin- ''Caught in the Web'', Çen Kaige

Kolombiya- ''The Snitch Cartel'', Carlos Moreno

Hırvatistan- ''Vegetarian Cannibal'', Branko Schmidt

Çek Cumhuriyeti- ''In the Shadow'', David Ondriçek

Danimarka- ''A Royal Affair'', Nikolaj Arcel

Dominik Cumhuriyeti- ''Jaque Mate'', José Maria Cabral

Estonya- ''Mushrooming'', Toomas Hussar

Finlandiya- ''Purge'', Antti J. Jokinen

Gürcistan- ''Keep Smiling'', Rusudan Chkonia

Almanya- ''Barbara'', Christian Petzold

Yunanistan- ''Unfair World'', Filippos Tsitos

Grönland- ''Inuk'' Mike Magidson

Hong Kong- ''Life without Principle'', Johnnie To

Macaristan- ''Just the Wind'', Bence Fliegauf

İzlanda- ''The Deep'', Baltasar Kormkur

Hindistan- ''Barfi!'', Anurag Basu

Endonezya- ''The Dancer'', Ifa Isfansyah

İsrail- ''Fill the Void'', Rama Burshtein

İtalya- ''Caesar Must Die'', Paolo Taviani ve Vittorio Taviani

Japonya- ''Our Homeland'', Yang Yonghi

Kazakistan- ''Myn Bala: Warriors of the Steppe'', Akan Satayev

Kırgızistan- ''The Empty Home'', Nurbek Egen

Letonya- ''Gulf Stream under the Iceberg'', Yevgeni Paşkeviç

Litvanya- ''Ramin'', Audrius Stonys

Makedonya- ''The Third Half'', Darko Mitrevski

Malezya- ''Bunohan'', Dain İskender Said

Meksika- ''After Lucia'', Michel Franco

Fas- ''Death for Sale'', Fevzi Bensaydi

Hollanda- ''Kauwboy'', Boudewijn Koole

Filistin- ''When I Saw You'', Annemarie Jacir

Peru- ''The Bad Intentions'', Rosario Garcia-Montero

Filipinler- ''Bwakaw'', Jun Robles Lana

Polonya- ''80 Million'', Waldemar Krzystek

Portekiz- ''Blood of My Blood'', Joo Canijo

Romanya- ''Beyond the Hills'', Cristian Mungiu

Rusya- ''White Tiger'', Karen Şakhnazarov

Sırbistan- ''When Day Breaks'', Goran Paskaljevic

Singapur- ''Already Famous'', Michelle Chong

Slovakya- ''Made in Ash'', İveta Grfov;

Slovenya- ''A Trip'', Nejc Gazvoda

Güney Afrika- ''Little One'', Darrell James Roodt

Güney Kore- ''Pieta'', Kim Ki-duk

İspanya- ''Blancanieves'', Pablo Berger

İsviçre- ''Sister'', Ursula Meier

Tayvan- ''Touch of the Light'', Chang Jung -Chi

Tayland- ''Headshot'', Pen-ek Ratanaruang

Ukrayna- ''The Firecrosser'', Mykhailo Illienko

Uruguay- ''The Delay'', Rodrigo Pla

Venezuela- ''Rock, Paper, Scissors'', Hernan Jabes

Vietnam- ''The Scent of Burning Grass'', Nguyen Huu Muoi."