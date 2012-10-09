Oscar'a rekor başvuru

Bu yıl yabancı film kategorisinde Oscar'a 71 ülkeden başvuru yapıldı.
Akademi Ödülleri organizatörleri başvuru sayısını bir rekor olarak değerlendirirken, başvuran filmler arasında Avusturya'dan Michael Haneke'nin ''Amour''u da bulunuyor.
Emmanuelle Riva ve Jean-Louis Trintignant'ın başrollerini paylaştığı ''Amour'' filmi, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü almıştı.
Oscar'a bu sene ilk kez Kenya'dan, David ''Tosh'' Gitonga'nın, ''Nairobi Half Life''ıyla başvuru yapıldığı belirtildi.
Türkiye, yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı ''Where the Fire Burns'' (Ateşin Düştüğü Yer) filmiyle
yabancı film kategorisinde yarışacak.
Oscar'a başvuru yapan diğer filmler şöyle sıralanıyor:
Fransa- ''The Intouchables'', Olivier Nakache ve Eric Toledano
İsveç- ''The Hypnotist'', Lasse Hallström
Norveç- ''Kon-Tiki'', Joachim Ronning ve Espen Sandberg
Afganistan- ''The Patience Stone'', Atık Rahihimi
Arnavutluk- ''Pharmakon'', Joni Shanaj
Cezayir- ''Zabana!'', Said Ould Halife,
Arjantin- ''Clandestine Childhood'', Benjamin Avila
Ermenistan- ''If Only Everyone'', Natalia Belyauskene
Avustralya- ''Lore'', Cate Shortland
Azerbaycan- ''Buta'', İlgar Necef
Bangladeş- ''Pleasure Boy Komola'', Humayun Ahmed
Belçika- ''Our Children'', Joachim Lafosse
Bosna Hersek- ''Children of Sarajevo'', Aida Begiç
Brezilya- ''The Clown'', Selton Mello
Bulgaristan- ''Sneakers'', Valeri Yordanov ve İvan Vladimirov
Kamboçya- ''Lost Loves'', Chhay Bora
Kanada- ''War Witch'', Kim Nguyen
Şili- ''No'', Pablo Larrain
Çin- ''Caught in the Web'', Çen Kaige
Kolombiya- ''The Snitch Cartel'', Carlos Moreno
Hırvatistan- ''Vegetarian Cannibal'', Branko Schmidt
Çek Cumhuriyeti- ''In the Shadow'', David Ondriçek
Danimarka- ''A Royal Affair'', Nikolaj Arcel
Dominik Cumhuriyeti- ''Jaque Mate'', José Maria Cabral
Estonya- ''Mushrooming'', Toomas Hussar
Finlandiya- ''Purge'', Antti J. Jokinen
Gürcistan- ''Keep Smiling'', Rusudan Chkonia
Almanya- ''Barbara'', Christian Petzold
Yunanistan- ''Unfair World'', Filippos Tsitos
Grönland- ''Inuk'' Mike Magidson
Hong Kong- ''Life without Principle'', Johnnie To
Macaristan- ''Just the Wind'', Bence Fliegauf
İzlanda- ''The Deep'', Baltasar Kormkur
Hindistan- ''Barfi!'', Anurag Basu
Endonezya- ''The Dancer'', Ifa Isfansyah
İsrail- ''Fill the Void'', Rama Burshtein
İtalya- ''Caesar Must Die'', Paolo Taviani ve Vittorio Taviani
Japonya- ''Our Homeland'', Yang Yonghi
Kazakistan- ''Myn Bala: Warriors of the Steppe'', Akan Satayev
Kırgızistan- ''The Empty Home'', Nurbek Egen
Letonya- ''Gulf Stream under the Iceberg'', Yevgeni Paşkeviç
Litvanya- ''Ramin'', Audrius Stonys
Makedonya- ''The Third Half'', Darko Mitrevski
Malezya- ''Bunohan'', Dain İskender Said
Meksika- ''After Lucia'', Michel Franco
Fas- ''Death for Sale'', Fevzi Bensaydi
Hollanda- ''Kauwboy'', Boudewijn Koole
Filistin- ''When I Saw You'', Annemarie Jacir
Peru- ''The Bad Intentions'', Rosario Garcia-Montero
Filipinler- ''Bwakaw'', Jun Robles Lana
Polonya- ''80 Million'', Waldemar Krzystek
Portekiz- ''Blood of My Blood'', Joo Canijo
Romanya- ''Beyond the Hills'', Cristian Mungiu
Rusya- ''White Tiger'', Karen Şakhnazarov
Sırbistan- ''When Day Breaks'', Goran Paskaljevic
Singapur- ''Already Famous'', Michelle Chong
Slovakya- ''Made in Ash'', İveta Grfov;
Slovenya- ''A Trip'', Nejc Gazvoda
Güney Afrika- ''Little One'', Darrell James Roodt
Güney Kore- ''Pieta'', Kim Ki-duk
İspanya- ''Blancanieves'', Pablo Berger
İsviçre- ''Sister'', Ursula Meier
Tayvan- ''Touch of the Light'', Chang Jung -Chi
Tayland- ''Headshot'', Pen-ek Ratanaruang
Ukrayna- ''The Firecrosser'', Mykhailo Illienko
Uruguay- ''The Delay'', Rodrigo Pla
Venezuela- ''Rock, Paper, Scissors'', Hernan Jabes
Vietnam- ''The Scent of Burning Grass'', Nguyen Huu Muoi."