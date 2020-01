Oscar'a aday yönetmen James Toback, 38 kadını taciz etmekle suçlanıyor

Hollywood'un 35 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen taciz iddialarının ardından bir yeni 'taciz' olayı daha gündeme geldi. Two Girls and a Guy ve The Pick-Up Artist filmleriyle yönetmen koltuğunda beğeni toplayan, Bugsy ve The Gambler filmlerinin senaryosunda imzası bulunan James Toback'ın 38 kadın oyuncuyu taciz ettiği öne sürüldü.

Aralarında ismini açıklamak istemeyen, tanınan yıldızların ve Amber Tamblyn, Adrienne LaValley gibi oyuncuların iddiaları LA Times'ta yer buldu. Pek çok tacize uğrayan kişinin açıklamaları, ünlü yönetmen ve senarist Toback'in 20'li yaşlarının başındaki oyunculara yaklaştığı, onlara "rol teklif ederek kandırdığı ve odasına çektiği" yönündeydi.

Beyazperde'de yer alan habere göre, "Kadınlara temas etmek yerine odasına davet ederek provokatif rollerin altından kalkıp kalkamayacakları sorusunu bahane ederek soyunmaya zorladığı" iddia edilen Toback'in, "kadınların vücutlarına sürtünerek" tacizde bulunduğu öne sürüldü. LaValley, Toback'in oyuncu seçmelerinin bu şekilde yapıldığı konusunda kendisini ikna ettiğini belirterek Toback'in bacağına sürtündüğünü aktardı.

Indie rock grubu Veruca Salt'ın solisti ve gitaristi olan Louise Post da yönetmenin kurbanlarından biri olduğunu ifade ettiği aktarılan bilgiler arasında. Üniversiteye gittiği dönemde Toback ile tanıştığını belirten sanatçı, tacizine dair detaylı ayrıntılar vererek, "Onun apartmanına gitmiş olmak benim için yıllardır içimde taşımış olduğum bir utançtı" dediği ifade ediliyor.

Echo Danon da taciz "kurban"larından biri olarak öne çıkarak, "Eğer 90'lı yıllarda film sektöründeyseniz Harvey Weinstein'in tacizci olduğunu bilirsiniz. Bir diğeri de James Toback'tir" diye bir gönderi paylaştı.

Toback ise bütün iddiaları yalanlayarak söz konusu kadınlarla tanışmadığını, tanıştıysa bile bunun 5 dakikayı geçmediğini belirterek, kalp hastalığı ve diyabeti için aldığı ilaçların böyle bir tacizi gerçekleştirmesine imkan veremeyeceğinin de altını çizdi.