Oscar yarışındaki filmler İstanbul Film Festivali'nde

81. Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen filmlerden üç tanesi, 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali programında.



Tia Lessin ve Carl Deal'in çarpıcı belgeseli ‘Trouble The Water’, Avusturyalı yönetmen Götz Spielmann’ın psikolojik dramı ‘Revanche’, Almanya'nın Oscar adayı ‘The Baader Meinhof Complex’ festivalde izleyeceğimiz filmler arasında.



En İyi Belgesel adaylarından Tia Lessin ve Carl Deal’in çarpıcı filmi ‘Trouble The Water’, festivalde NTV Belgesel Kuşağı'nda gösterilecek. Sundance Film Festivali'nde "Belgesel Film Dalında Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan belgesel, Katrina kasırgası sırasında şehirde mahsur kalan iki kişinin gözünden olayları gözler önüne seriyor.



2009 Oscar’larında En İyi Belgesel dalında aday olan, Scott Hamilton Kenedy'nin yönettiği ‘The Garden’ festival programına eklendi. 1992 yılında Los Angeles yerel yönetiminin halka tahsis ettiği ve kısa sürede bir cennet bahçesine dönüşen Güney Merkez Çiftliği’nin 2003'te müteahhitlere satılmasının öyküsünü anlatan film, Los Angeles Times gazetesine göre “Los Angeles'a dair olduğu kadar küresel temalara da sahip”.



28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin programındaki diğer iki film ise Oscar'larda Yabancı Dilde En İyi Film Kategorisi'ne aday gösterilen filmlerden. Bunlardan biri Avusturyalı yönetmen Götz Spielmann'ın psikolojik dram türündeki filmi ‘Revanche’. Diğer film ise Almanya'nın Oscar adayı, Uli Edel'in Almanya tarihinin en tartışmalı dönemlerinden ve en tartışmalı örgütlerinden birini konu eden ‘The Baader Meinhof Complex’. Stefan Aust'un çok satan otobiyografik kitabından uyarlanan film ayrıca şimdiye kadar çekilmiş en pahalı Alman filmi olma özelliğini taşıyor.



İstanbullu sinemaseverler Oscar adaylarından, aynı zamanda Cannes Festivali'nden Altın Palmiye ödüllü Laurent Cantet'nin son filmi ‘Sınıf / The Class’ ve İsrailli yönetmen Ari Folman'ın kendi deneyimlerinden esinlendiği filmi ‘Beşir'le Vals / Waltz with Bashir’i Filmekimi'nde izlemişti.