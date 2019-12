Oscar Wilde'ın yeni bulunan mektupları

Oscar Wilde'ın mektuplarından ve elyazmalarından oluşan bir koleksiyon, 50 yıl aradan sonra araştırmacılar tarafından bulundu.



Dokuz elyazması ve gelmiş geçmiş en önemli yazarlardan biri olan Wilde'ın hayatına ışık tutan dört mektup, New York'taki Morgan Kütüphanesi'ne yıllar önce bağışlanmış, fakat şimdiye kadar el yazmaların ve mektupların değeri anlaşılmamış...



Toplamda 50 sayfadan fazla olan elyazmaları ve mektupların, Brezilya doğumlu bir hayırsever olan Lucia Moreira Salles tarafından kütüphaneye bağışlandığı biliniyor. Lucia Moreira Salles dokümanlara Brezilyalı bir bankacı ve kitap koleksiyoncusu olan son kocası Walter Moreira Salles sayesinde ulaşmış. Morgan Kütüphanesi'ndeki araştırmacılar, en kısa zamanda yeni keşifler yapmak amacıyla Oscar Wilde'ın yeni bulunan yazılarını dikkatle incelemeye başlayacaklar, bu incelemelerin ardından da koleksiyon gelecek yılın nisan ayında da sergilenmeye başlanacak.



Wilde'ın Bosie diye hitap ettiği Lord Alfred Douglas ile yaşadığı eşcinsel ilişki de mektuplardan deşifre olan bilgiler arasında yer alıyor. Mektuplar, yazar Magdalen Collage'da okurken 1890'ı yıllarda yaşadığı ilişkiye ışık tutuyor.



Wilde, 1892 yılında yazdığı bir mektupta, Douglas'a olan özlemini dile getirmiş, ayrıca ona 22. doğum günü için yolladığı tebrik kartlarını beğenip beğenmediğini soruyor. Mektubunda Oxford'un kış aylarında pek çekilir bir yer olmadığını yazan Wilde, Paris'e gitme planından bahsediyor ve Douglas'la birlikte sıcak bir yerlere gitmenin ne kadar keyifli olabileceğini içten bir dille anlatıyor.



Douglas ise Wilde'ın ona yazdığı birçok mektubu yok etmiş. Kalanların da neredeyse tamamı Clark Kütüphanesi'nde bulunuyor, haliyle bu "yeniden keşif" bir hayli önem taşıyor. Douglas'ın Wilde ile olan ilişkisine çok hiddetlenen babası, Wilde'ın ahlaksızlıkla suçlayıp hakkında tarihin en önemli ve büyük davalarından birini açmıştı.



Wilde'ın yazdığı mektuplardan biri de, yazarın 1888 yılında çocuklar için yazdığı The Happy Prince and Other Tales adlı eseri hakkında konuştuğu bir genç olan George Kersley'ye yazılmış.