Oscar törenini Hugh Jackman sunacak

Amerikan film endüstrisinin en büyük ödüllerinin verileceği Oscar törenini Avustralyalı aktör Hugh Jackman sunacak.



Oscar töreninin organizatörü sinema sanatları ve bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Jackman'ın Oscarların dağıtılacağı gecenin ilk kez sunuculuğunu yapacağı belirtildi.



Nicole Kidman'la başrolünü paylaştığı romantik "Avustralya" filminin oyuncusu ve geçen ay People dergisi tarafından 2008'in en seksi erkeği seçilen Hugh Jackman, daha önce üç kez Tony ödüllerini sunmuştu.

