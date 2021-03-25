Oscar töreninde "Zoom yasağı" ABD dışındaki adaylar için sorun yarattı

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Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı davetliyle yüz yüze gerçekleşecek prestijli sinema töreni, Oscar Ödülleri'nin Zoom üzerinden katılıma izin vermemesi ABD dışında yaşayan ve hâlâ pandemi kısıtlamaları altında olan adaylar için sorun yarattı.

Variety ve Deadline Hollywood sitelerinin aktardığına göre, bazı stüdyo yöneticileri ve menajerler, Akademi'ye 25 Nisan'da gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni'ne uzaktan katılıma izin verilmemesinin lojistik, maliyet ve karantina açılarından sorun yaratabileceğini söyledi.

Oscar Ödül Töreni bu yıl Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde yalnızca adaylar, davetlileri ve tören görevlilerini ağırlayacak. Tören boyunca konuklar Los Angeles'taki Union İstasyonu ve Akademi Ödülleri'nin geleneksel yeri Dolby Tiyatrosu'nda olacak. Törene, Zoom üzerinden katılıma izin verilmeyecek.

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Öte yandan törende yer alması beklenen en az dokuz adayın Britanya'da yaşadığı tespit edildi. Britanya'nın gelecek haftadan itibaren ülkeden zorunluluk olmayan tüm uçuşları durdurması bekleniyor. Aynı zamanda uluslararası film adaylarının temsilcilerinin de Danimarka, Hong Kong, Romanya, Tunus, Bosna gibi pandemi koşullarında Los Angeles'a ulaşması zor ülkelerden geleceği belirtildi.

Eyalet kuralları çerçevesinde California'ya gelenlerin de 10 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor.

Töreni organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, şikâyetlere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Son aylarda yapılan Altın Küre ve Grammy gibi ödül törenlerinde kısıtlı sayıda insan yüz yüze bir araya gelmiş yerine önceden kaydedilmiş sahne görüntüleri ve uzaktan katılım sağlanmıştı. Ancak iki tören de son yılların en düşük izleyici sayısına ulaşmıştı.