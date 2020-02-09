Oscar tarihinin en büyük sürprizleri

Bugün düzenlenecek Oscar ödül töreninde en iyi film kategorisindeki adaylar arasında kıran kırana bir yarış olması bekleniyor.

Yine de adaylar arasında en favori olarak görülen film Sam Mendes'in yönettiği Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan '1917' olarak görülüyor.

Oscar'ın en iyi film kategorisinde aday olan Güney Kore filmi Parazit ise bugüne kadar birçok ödül kazanmasına rağmen, hiçbir zaman bu kategoride İngilizce dışında başka bir dilde çekilen bir film ödülü kucaklamadığı için güçlü bir aday olarak görülmüyor.

Ancak bugüne kadar Oscar tarihinde güçlü adayların kazanmadığı ve sürprizlerin olduğu çok görüldü; şimdiye kadar Oscar tarihinde görülen en büyük sürprizleri toparladık.

Moonlight'ın en iyi film zaferi (2017)

2017 yılında Moonlight filminin La La Land'i geçerek Oscar'ı kazanması beklenmiyordu.

Moonlight, bağımsız film şirketi A24 tarafından küçük bir bütçeyle 1,5 milyon dolara yapılmıştı; La La Land ise Ocar'ın o yıl favorisi olarak görülüyordu ve gişe hasılatı olarak 500 milyon dolar elde etmişti.

Moonlight'ın zaferi önce kazanan olarak La La Land'in açıklanmasıyla iyice perçinlenmiş oldu; zarfların karışmasıyla önce La La Land Oscar'ın sahibi olduğu açıklanmıştı ancak hata daha sonra düzeltildi.

Anna Paquin 11 yaşında ödülü kucakladı (1994)

https://www.youtube.com/watch?v=xElXtoO_WmA

Anna Paquin 11 yaşında The Piano filmiyle Oscar'ı kucakladığında en genç yaşta bu ödülü alan ikinci oyuncu oldu.

Daha önce de Tatum O'Neil, 10 yaşında 1973 yılında Paper Moon filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünde Oscar'ı almıştı.

Anna Paquin de aynı kategoride ödülü kucakladı; hem de aynı kategoride Emma Thompson, Wynona Ryder ve Holly Hunter gibi çok güçlü rakipleri olmasına rağmen.

Annie Hall, Star Wars'u geçti (1978)

Yönetmen Woody Allen'ın filmi Annie Hall, 1978 yılında Oscar'ın en iyi film kategorisinde Star Wars serisinin ikinci filmi Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut filmini geçerek ödülü kucakladı.

Üzerinden 40 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen bu karar hala tartışılıyor.

Popüler kültür tarihini değiştiren Star Wars yerine bir romantik komedi filminin ödülü alması, Oscar ödüllerini dağıtan Akademi'nin bilimkurgu filmlerine ciddi bir gözle bakmadığının işareti olarak okunuyor.

Glenn Close yedi adaylığa rağmen yine ödülü alamadı (2019)

Glenn Close, 2019 yılında en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday olduğu zaman Oscar'a en çok aday olan ancak ödülü henüz kazanamamış bir oyuncu statüsündeydi.

Close, yedi defa bu kategoride aday gösterilmişti.

Close'un 'The Wife' filmiyle bu unvanı alt edeceği düşünülmüştü ancak Olivia Colman The Favourite filmiyle ödülü kucaklayınca ünlü oyuncu yine şeytanın bacağını kıramadı.

Sylvester Stallone ve Rocky (1977)

1977 yılında Taxi Driver (Taksi Şoförü) ve All the President's Men (Başkanın Bütün Adamları) gibi sinema tarihinin en önemli filmleri adaylar arasındaydı.

Ancak kazanan Sylvester Stallone'un senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı boks filmi Rocky oldu.

Rocky, 1976 yılında en çok gişe hasılatı elde eden film olmuştu.

Beatrice Straight beş dakika ile ödülü aldı (1977)

Oyuncu Beatrice Straight, 1977 yılında Network filminde gözüktüğü sadece beş dakika ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.

12 yıl sonra Judy Dench de Shakespeare in Love filmi ile sekiz dakikalık performansı sayesinde aynı kategoride ödülü kucaklayacaktı.

Kevin Costner, Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola'yı geçti (1991)

Dances with Wolves (Kurtlarla Dans) filminin yönetmeni Kevin Costner, en iyi yönetmen ödülünü aynı kategoride Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola gibi efsanevi isimlerin aday olmasına rağmen kucakladı.

Ancak en iyi oyuncu kategorisinde ödülü Jeremy Irons'a kaptırdı.

Shakespeare in Love sürprizi (1999)

Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare) 1999 yılında 13 kategoride aday olmuştu.

Ancak o dönemde en iyi film kategorisinde aday olan Steven Spielberg'in II. Dünya Savaşı filmi Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) filminin önüne geçebileceğini kimse düşünmüyordu.

Spielberg'in en iyi yönetmen ödülünü kazanmasına rağmen Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare) en iyi film kategorisinde ödülü aldı.

Marisa Tomei (1993)

1993 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Judy Davis, Miranda Richardson, Vanessa Redgrave ve Joan Plowright gibi iddialı kadın oyuncular adaydı.

Ancak bu ödülü daha çok televizyondaki rolleriyle bilinen ve çok ünlü olmayan Marisa Tomei, My Cousin Vinny (Kuzenim Vinny) filmiyle kazandı.

Coppola, Baba ile Oscar'ı alamadı (1973)

Yönetmen Francis Ford Coppola'nın efsanevi filmi The Godfather (Baba) 1973 yılındaki törenlerde üç ödül aldı.

Ancak Coppola en iyi yönetmen ödülünü kucaklayamadı.

1974 yılında serinin ikinci filmiyle ödülü aldığında "Bu ödülü neredeyse aynı filmin ilk kısmı için kazandım" şeklinde bir konuşma yaptı.