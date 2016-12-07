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Kültür-Sanat

Oscar sunucusu belli oldu

"Oscar ödül törenini ben sunuyorum, şakaysa intikamım korkunç ve tatlı olacak"

07 Aralık 2016 16:12

Sinema dünyasının merakla beklenen Oscar ödül törenini gelecek yıl komedyen Jimmy Kimmel sunacak.

Kimmel, Twitter hesabından "Oscar ödül törenini ben sunuyorum.Bu bir şaka değil. Şakaysa da intikamım korkunç ve tatlı olacak" mesajını paylaştı.

Komedyen Kimmel, daha önce Amerikan Müzik Ödülleri ve Emmys ödül törenlerini sunmuştu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Oscarlar, 26 Şubat 2017'de sahiplerini bulacak. Komedyen Chris Rock'ın sunduğu bu yılki tören, son 7 yılın en az izlenen ödül töreni olmuştu.

Ödül törenini daha önce aralarında Ellen DeGeneres, Seth MacFarlane, Whoopi Goldberg ve Neil Patrick Harris'in bulunduğu çok sayıda oyuncu sunmuştu.

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