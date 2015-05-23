Oscar Romero aziz ilan edildi



"Yoksulların Piskoposu" olarak bilinen Oscar Romero'nun aziz ilan edilmesi sebebiyle başkent San Salvador'da düzenlenen törene 280 bin insanın katılması bekleniyor. Dokuz devlet başkanının katılacağı tören kentte 200 metre arayla kurulan 27 dev ekrandan da izlenecek.

Romero 24 Mart 1980'de bir ayin sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. 1979'da darbeyle yönetime el koyan ordu tarafından tertiplendiği sanılan cinayet, bugüne kadar aydınlatılamadı. Başpiskopos Romero'nun yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı, insan hakları ve adalet için gösterdiği çabalar nedeniyle kurşunların hedefi olduğu sanılıyor.

Romero'nun öldürülmesinin ardından El Salvador'da iç savaş patlak vermiş, 1992 yılına gelindiğinde bu savaşta 75 bin insan hayatını kaybetmişti.

El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren, Romero'nun aziz ilan edilmesiyle Latin Amerika'da yeni bir çağın açıldığı söyledi. Ceren “Latin Amerika'nın nihayet bir azizi var. Sunduğu örnek ülkemizin değişimine katkı sunsun” diye konuştu.

Marksist gerilla örgütü FMLN eski komutanlarından olan El Salvador Devlet Başkanı Sanchez Ceren böylece Latin Amerika'da soğuk savaş döneminin sona erdiğini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa da “Oscar Romero Latin Amerika tarihinin devlerinden biriydi” diye konuştu.