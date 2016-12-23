Oscar rekor fiyatla Çin'e transfer oldu

Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Oscar'ın Çin'e transferi resmiyet kazandı.



Chelsea, internet sitesinden, Oscar için, Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Shangai SIPG ile anlaştığını duyurdu. Çin ekibi bu transfer için Chelsea'ye 52 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek.



Oscar böylece, Londra ekibinin bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu unvanını alacak. Oscar'ın da, haftalık 400 bin Sterlin ücret alacağı belirtildi.

Sezonun ilk 5 haftasında Menajer Antonio Conte'nin ilk 11'de forma şansı verdiği 25 yaşındaki oyuncu, 3-4-3 sistemine dönülmesinin ardından, takımdaki yerini kaybetmişti.



Oscar, yeni takımı Shangai SISG, vatandaşı Hulk ile birlikte forma giyecek.