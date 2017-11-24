Oscar Pistorius'un hapis cezası arttı

2013 yılında kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Oscar Pistorius'un cezası 13 yıl 5 aya çıkartıldı.

Yapılan itiraz üzerine davaya bakan temyiz mahkemesi, Güney Afrikalı paralimpik atletin cezasının artırılmasına yönelik talebi kabul etti ve 13 yıl 5 aylık hapis cezasına hükmetti.

Kız arkadaşını evinde 4 el ateş ederek öldüren 31 yaşındaki Pistorius, görülen mahkemede evine hırsız girdiğini düşünerek silahını kullandığını ve eyleminin kasıtlı olmadığını ileri sürmüştü.

Paralimpik erkekler 100 ve 200 metre koşuda dünya rekortmeni olan Oscar Pistorius geçtiğimiz yılın temmuz ayından beri cezaevinde bulunuyor.(Eurosport)