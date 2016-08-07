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Dünya

Oscar Pistorius cezaevinde intihar teşebbüsünde bulundu

Pistorius'un hastaneden taburcu edildiği ve tutuklu bulunduğu hapishaneye geri döndüğü bildirildi

07 Ağustos 2016 14:44

Sevgilisini tüfekle öldürdüğü için 6 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, hapishanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Pistorius'un hastaneden taburcu edildiği ve tutuklu bulunduğu hapishaneye geri döndüğü bildirildi.

 

Cezası bozulmuştu

 

Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" 5 yıl hapse mahkum edilmişti. 29 yaşındaki Pistorius, mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek kilitli olan tuvaletin kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu. Güney Afrikalı paralimpik sporcunun, kalan 4 yıllık cezasını amcasının evinde gözetim altında geçirmesi kararlaştırılmıştı. Güney Afrika Yargıtay Ceza Dairesinin, "ihmal sonucu öldürmek"ten aldığı cezayı yetersiz bulup "öngörülen fakat planlanmayan cinayet"e dönüştürülmesine hükmettiği Pistorius hakkındaki dava, yeniden açılmıştı. Hakim Thokozile Masipa, 6 Temmuz'da Güney Afrika'nın Pretoria kentinde görülen davada Pistorius'u 6 yıl hapse mahkum etmişti.

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