Oscar organizatörleri, reytinglerde çakılan töreni kurtarmak için Ricky Gervais'i istiyor

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Uzun konuşmalarla geçen Oscar Ödülleri'nin organizatörleri, bu yıl töreni "sıkıcılıktan kurtarmak" için, geçmiş Altın Küre Ödülleri'nde sunumlarıyla sevilen İngiliz komedyen Ricky Gervais'le anlaşmak istiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz komedyen Ricky Gervais, Hollywood yıldızlarına sataştığı Altın Küre Ödülleri sunumlarıyla oldukça ses getirmişti.

27 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri, 2018'den bu yana sunucusuz gerçekleşiyor ve televizyon reytingleri ciddi oranda düşüyor.

Organizasyonla ilgili konuşan bir kaynak, "Bu yıl işler o kadar umutsuz ki Akademi, Twitter'dan insanlara 'Kimin sunmasını isterdiniz?' diye sordu. Çok sayıda insan Ricky Gervais dedi. Gervais'in davet edilmesiyle ilgili görüşler çoğalıyor" dedi.

Kaynak şöyle devam etti: "Ricky Gervais, televizyondaki en sıkıcı gösteriyi kurtaracak tek kişi. Oscar'lar her zaman çok uzun sürüyor ve izleyiciler yıldızların uzun konuşmalarından sıkılıp kapatıyor. Ricky, taze bir nefes olur."

Ricky Gervais: Oscar Töreni'nde özgür olamam

Gervais, Oscar Töreni'ni sunmakla ilgili fikri sorulduğunda "İstediğimi yapmama asla izin vermezler. Altın Küre'yi bu yüzden kabul etmiştim. Kendi şakalarımı yazmama ve provasız sunmama izin vermişlerdi. Oscar'da bu özgürlüğüm olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödülleri'nde Hollywood yıldızlarına yaptığı konuşma ses getirmişti. Gervais, yıldızların ödül aldıktan sonra siyasi mesaj vermeden teşekkür ederek kürsüden inmelerini istemiş ve şöyle devam etmişti: "Topluma herhangi bir konuda ders verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyaya dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den (İsveçli iklim aktivisti) daha az vakit geçirdiniz."