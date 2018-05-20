Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Son dönemde Hollywood'da ortaya çıkan taciz olayları bu sefer de Fransa'da düzenlenen 71. Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu. Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden olarak bilinen Oscar’lı yönetmen Luc Besson hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Leon filmiyle dünya çapında tanınan Fransız yönetmen Luc Besson aleyhinde, ismi açıklanmayan bir kadın oyuncu tarafından tecavüz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fransız Europe 1 Radyosu'nun haberine göre, 27 yaşındaki bir genç sinema oyuncusu, polise başvurarak Besson tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Perşembe gecesi Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını anlatan genç oyuncu, birlikte çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı. Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.

Besson iddiaları reddetti

59 yaşındaki Fransız yönetmen Luc Besson, avukatı aracılığıyla kadın oyuncuyu zaman zaman gördüğünü söyledi ancak uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddialarını reddetti. Besson'un avukatı, 27 yaşındaki kadın oyuncunun suçlamasını 'hayal ürünü' olarak tanımladı.

Fransız medyası, Holywood tecavüz iddialarıyla çalkalanırken, Fransız sinema dünyasının sessiz kalmasını eleştirmiş, Fransız oyuncuların da sessizliğini kırması çağrısında bulunmuştu.