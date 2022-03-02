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Dünya

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Ukrayna'dan ayrıldı

Penn, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konu alan belgesel çekmek için ülkeye gitmişti

02 Mart 2022 17:19

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından belgesel çekmek için Ukrayna'ya giden ünlü oyuncu Sean Penn, sırt çantasıyla ülkeden ayrıldığı anları paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının belgesel çekmek için Ukrayna’ya giden Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu kez Polonya sınırında görüntülendi.

"Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdük"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Penn, "Arabamızı yol kenarına bıraktıktan sonra ben ve iki meslektaşım Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdük. Bu fotoğraftaki hemen hemen tüm arabalar yalnızca kadınları ve çocukları taşıyor, bir çoğunun valizi yok ve sahip oldukları tek değerli şey arabaları" dedi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Penn'in Ukrayna'dan güvenli bir şekilde çıktığını söyledi ve nerede olduğuyla ilgili diğer soruları yanıtlamayı reddetti.

Donetsk'i ziyaret etti

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Ukrayna makamları, ziyarete ilişkin "Penn, Rusya’nın saldırganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek." açıklamasında bulunmuştu.

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