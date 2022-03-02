Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Ukrayna'dan ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından belgesel çekmek için Ukrayna'ya giden ünlü oyuncu Sean Penn, sırt çantasıyla ülkeden ayrıldığı anları paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının belgesel çekmek için Ukrayna’ya giden Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu kez Polonya sınırında görüntülendi.

"Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdük"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Penn, "Arabamızı yol kenarına bıraktıktan sonra ben ve iki meslektaşım Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdük. Bu fotoğraftaki hemen hemen tüm arabalar yalnızca kadınları ve çocukları taşıyor, bir çoğunun valizi yok ve sahip oldukları tek değerli şey arabaları" dedi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Penn'in Ukrayna'dan güvenli bir şekilde çıktığını söyledi ve nerede olduğuyla ilgili diğer soruları yanıtlamayı reddetti.

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