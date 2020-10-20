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Oscar ödüllü aktör Jeff Bridges, lenfomaya yakalandığını açıkladı. Bridges, durumunun şu an iyi olduğunu söyledi.

70 yaşındaki Oscar'lı aktör Jeff Bridges, lenfomaya yakalandığını Twitter'dan duyurdu. Duyuruda The Big Lebowski karakterinden de alıntı yapan Bridges, "Lenfomaya yakalandım. Bu ciddi bir hastalık olsa da harika bir doktor ekibim olduğu ve sürecin iyi gitmesi nedeniyle şanslı hissediyorum. Tedaviye başlıyorum ve size tedavimle ilgili bilgi veririm" yazdı.

70 yaşındaki Bridges, 2020 yılında Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Crazy Heart filmindeki alkolik şarkıcı rolüyle almıştı.