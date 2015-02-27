Oscar ödül töreninde giyilen 150 bin dolarlık elbise çalındı

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Kenya asıllı oyuncu Lupita Nyong'o'nun 2015 Oscar ödül töreninde giydiği 150 bin dolar değerindeki Calvin Klein marka elbise çalındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Francisco Costa koleksiyonuna ait, üzeri 6 bin doğal inci tanesi ile işlenmiş olan elbise Nyong'o'nun Hollywood'da kaldığı London Hotel'deki odasından, Çarşamba akşamı oyuncu odadan çıktıktan sonra çalındı.

People dergisi tarafından 2014 yılında dünyanın en güzel kadının ünvanı verilen Nyong'o, aynı yıl "Twelve Years a Slave" filmindeki rolü ile en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını almıştı.

Nyong'o Pazar gecesi yapılan Oscar ödül töreninde sunuculardan biri idi.

Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor.

31 yaşındaki oyuncu kırmızı halıda elbisesi ile poz verirken "Elmaslarımı ve incilerimi giyiyorum. (Şarkıcı) Prince'e saygımdan." demişti.

Hırsızlıkla ilgili henüz bir gözaltı yapılmazken, Calvin Klein'dan da açıklama gelmedi.