Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl farklı lokasyonlarda düzenleneceği açıklandı

Her yıl büyük merakla beklenen Oscar Ödül Töreni, bu yıl tek bir yerde değil, Dolby Tiyatrosu da dâhil olmak üzere birçok farklı lokasyonda düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle 25 Nisan'a ertelenen tören hakkında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ya da bilinen adıyla Akademi, tarafından yapılan açıklamaya göre 93. Akademi Ödülleri, Dolby Tiyatrosu da dâhil olmak üzere birçok farklı lokasyonda düzenlenecek.

Akademi, birçok farklı yerden canlı olarak yayınlanacak olan ödül töreniyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Akademi, bu benzersiz yılda, halkın ve törene katılacak herkesin sağlığını, güvenliğini ön planda tutarken, eşi benzeri olmayan bir ödül töreni sunmaya kararlı. Dünyanın her yerinden seyredecek izleyicilerimizin görmek istediği insanların katılımıyla gerçekleşen şovu yaratmak için, pandeminin gerektirdiği koşullara uyum sağlarken, tören Dolby Theater da dâhil olmak üzere birçok yerden canlı olarak yayınlanacak. Yakında daha fazla ayrıntıyı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Akademi’nin tercih ettiği yeni ödül töreni düzeni, Altın Küre Ödülleri ile benzerlikler taşıyor. 28 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 78. Altın Küre Ödülleri’nde ise törenin sunucuları Amy Poehler ve Tina Fey aynı salonda yer almayacak. Töreni Tina Fey New York’ta, Amy Poehler ise Los Angeles’ta sunacak.

93. Oscar Ödülleri’nin birden fazla lokasyonda gerçekleşecek olması, pandemi şartları nedeniyle seyahat imkânları kısıtlanan isimlerin törene katılımını kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Ödül töreninde yer alacak adayların ve konukların bu salonlarda bulunup bulunamayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Zira adaylar ve katılımcılar Emmy Ödülleri’nde olduğu çevrimiçi bağlantıyla da törene katılabilir.