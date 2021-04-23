Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi

Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

Büyük ödüller kimlere gidecek?

Yorumculara göre Chloe Zhao'nun Nomadland filminin, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması ihtimali yüksek.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.

Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri.

Geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Chadwick Boseman ise Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. Boseman Bafta Ödülleri hariç neredeyse tüm törenlerde aynı dalda ödülü kazanmıştı.

Bu yıl aldıkları ödülleri düşünürsek, Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmi ile yine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Yuh-Jung Youn'un da Minari filmi ile yeniden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanması bekleniyor.

Farklı kategorilerde en fazla adaylığa sahip olsa bile, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu siyah beyaz film Mank'ın başlıca kategorilerden ödülle dönmesi ihtimali az.

Gary Oldman'ın kült film Citizen Kane'in yazarı Herman J. Mankiewicz'i canlandırdığı filmin, daha ziyade En İyi Prodüksiyon Tasarımı gibi teknik bir ödül alması bekleniyor.