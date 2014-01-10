OSCAR kısa liste adayları 33. İstanbul Film Festivali'nde!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali, İngiliz Sinema ve Televizyon Akademisi (BAFTA) ödüllerine ve OSCAR'a aday olan belgeselleri seyirciyle buluşturacak.

BAFTA’ya “En İyi Belgesel” dalında aday olan aynı zamanda 2014 Oscar kısa lisetede yer alan filmlerden, insanın doğayla olan çarpık ilişkisini sorgulayan ‘’Blackfish’’ ve efsanevi bisiklet şampiyonu Lance Armstrong’un doping skandalının anlatıldığı ‘’The Amstrong Lie’’ 33. İstanbul Film Festivali’nde beyazperdede izlenebilecek.

2014 En İyi Belgesel Oscar’ı kısa listesinde de yer alan Blackfish, balinaların gösteri yapmak için tutsak tutulduğu su parklarından birinde yaşanan ölüm olayından yola çıkarak bu endüstrinin gerçek yüzünü gösteriyor. Yönetmenliğini Gabriela Cowperthwaite’nin üstlendiği Blackfish, şok edici arşiv görüntüleri ve röportajlarla su parklarındaki balinaların “eğlence” adına maruz kaldığı eziyetleri gözler önüne sererken insanın doğayla olan ilişkisinin vardığı noktayı da sorguluyor.

BAFTA Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” dalında yarışacak bir başka belgesel, The Armstrong Lie ise kanserle boğuştuktan sonra defalarca şampiyonluk kazanan efsane bisikletçi Lance Armstrong’un doping yüzünden ömür boyu spordan men edilmesinin hikayesini anlatıyor. Armstrong’un, “Kaybetmenin fikrine bile katlanamıyorum; benim için kaybetmek ölüm demek” sözlerinden yola çıkan belgeselin yönetmen koltuğunda Alex Gibney oturuyor. 2008’den 2011’e kadar Arsmtrong’u gözlemleyen yönetmen, ünlü sporcunun benzersiz yükselişi ve düşüşünü anlatıyor. The Armstrong Lie da Oscar kısa listesinde yer alan belgesellerden biri.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali 5–20 Nisan tarihlerinde Akbank sponsorluğunda gerçekleşecek.



