Oscar için 7 Türk filmi aday

T24 - 84. kez dağıtılacak Oscar ödüllerine Türkiye'den yedi film adaylık başvurusu yaptı.

26 Şubat 2012 tarihinde düzenlenecek 84. Oscar ödül töreninde Türkiye´yi temsil etmek üzere yedi uzun metrajlı yerli film, sinema meslek örgütleri ve derneklerinden oluşan kurula başvurdu.



Ekim´in ilk haftasında belirlenecek filmi, Amerikan Film Akademisi´ne bildirilecek Türk filmi meslek örgütleri ve derneklerin atadığı temsilcilerden birini Türkiye adına En İyi Yabancı Film Oscarı´na aday adayı seçecek.

İşte 2012 Oscar'ı için 7 aday Türk filmi;

Gölgeler ve Suretler



47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'den Ulusal Uzun Metraj Yarışma kategorisinden En İyi Kurgu (Aylin Zoi Tinel) ve Sinema Yazarları Derneği Ödülü ile dönen Gölgeler ve Suretler, yönetmen Derviş Zaim'in Cenneti Beklerken (minyatür) ve Nokta (hat) ile başladığı 'Geleneksel Türk Sanatları' üçlemesinin son halkası. Gölgeler ve Suretler, 1963 Kıbrıs çatışmalarının gündeme geldiği ilk film olma özelliğini taşıyor.



Filmin konusu;

1963 yılında Kıbrıs’ta Türklerle Rumlar arasında parlayan ‘Kıbrıs Olayları’nı bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen genç bir kızın gözünden anlatan film, Türk sinemasında farklı bir yapıt olarak göze çarpıyor.



Bir zamanlar Anadolu'da



Cannes'da Büyük Jüri Ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ve Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ile Fırat Tanış’ın oynadığı Bir Zamanlar Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia), 23 Eylül 2011'de vizyona çıkıyor.



Filmin konusu;

Kasabalarda hayat, bozkırın ortasında sürdürülen yolculuklara benzer.

Her tepenin ardında “yeni ve farklı bir şey” çıkacakmış duygusu, ama her zaman birbirine benzeyen, incelen, kıvrılan, kaybolan veya uzayan tekdüze yollar…





Bizim büyük çaresizliğimiz

Yılın bol ödüllü filmlerinden biri olan Bizim Büyük Çaresizliğimiz'in yönetmen koltuğunda Seyfi Teoman oturuyor. Filmin başrollerinde ise İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın ile Taner Birsel yer alıyor.



Filmin konusu;

İki yakın arkadaş, aynı evde yaşamaya başladıklarında diğer arkadaşları Fikret, bir trafik kazası geçirir ve annesiyle babasını kaybeder. Almanya’ya geri dönmesi gereken Fikret, Ender ve Çetin’den, kız kardeşi Nihal’in okulunu bitirene kadar, onlarla kalmasını ister. Bir süre sonra Ender ve Çetin, birbirlerinden habersiz Nihal’e aşık olurlar. Bu ortak aşk, Ender ve Çetin’in dostluğunda yeni bir sayfa açar.



Çoğunluk



Yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı, Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı (Lion of the Future) ödülünü alan Yeni Sinemacılar’ın yeni filmi Çoğunluk'un başrollerinde Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Esme Madra ile Nihal Koldaş yer alıyor.



Filmin konusu;

Mertkan, babasının inşaatlarının getir götür işlerine bakmakta, arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerinde dolaşmaktadır. Ne zaman ki Gül ile tanışır, boşluğu ve basitliği değerlendirmek için bir fırsat çıkar karşısına. Ne var ki babası Gül’ün kökeni konusunda şüphecidir. Ayrımcılıkla karşılaştığı ilk anda ona teslim olan Mertkan, çoğunluğa uyar, babasının kendisi için çizdiği yolda bir anlam bulur.



Kavşak

2010 yapımı Kavşak filminin yönetmeni Selim Demirdelen. Filmin başrollerini Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları, Umut Kurt ile Cengiz Bozkurt paylaşıyor.



Filmin konusu;

Güven, bir muhasebe şirketinde şef olarak çalışmaktadır. Mutlu bir evliliği, her şeyden çok sevdiği bir kızı vardır. Kızı da ona çok düşkündür. Güven sıradan bir günün ardından şirketten çıkar, otobüse biner. Evinin bulunduğu ıssız sokak boyunca yürür, oturduğu üç katlı apartmanın önüne gelir. Dairesine girer, üstünü çıkarır, yüzünü yıkar, salondaki kanepeye oturur. Salon boştur. Ev boştur.





Hayde bre



Orhan Oğuz’un yönettiği ve Şevket Emrulla, Nilüfer Açıkalın, İlker İnanoğlu ile Mustafa Yaşar’ın oynadığı Hayde Bre, 31 Aralık 2010'da vizyona çıktı.

Filmin konusu;

Balkanlardaki hayatını mutlu bir şekilde geçiren Şaban Aga ile İstanbul’da yaşam savaşı veren üvey kızı Saadet’in hayatı beklenmedik bir şekilde kesişir. Saadet, oğlunun sünneti için Makedonya’ya gider, eşi vefat eden Şaban Aga’yı İstanbul’a getirir. Şehir hayatına uyum sağlayamayan Şaban Aga, devamlı misafir olduğunu düşünmekte, eski yaşamına dönmek istemektedir.

Çınar ağacı



Handan İpekçi’nin hem senaryasunu yazdığı hem de yönettiği filmin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Celile Toyon ile Meral Okay paylaşıyor.



Filmin konusu;

Dört çocuk, torunlar, iki ayda bir evden eve taşınan çiçekler, plâklar, bir sandık ve gramafon. Ve iki ayda bir buluşulan “Çınar Ağacı”! Emekli öğretmen Adviye Hanım’ın biraz huysuz kişiliği çocuklarına hayatı zorlaştırıyor görünse de torunu Barış’ın hayatındaki en anlamlı şey anneannesidir. Bir tek Barış, kavuşulacak buluşmalarını iple çekmektedir!