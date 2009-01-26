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Kültür-Sanat

Oscar habercisi ödül ‘Slumdog Millionaire’e

Mumbai’de çekilen “Slumdog Millionaire” filmi, Amerika Yapımcılar Derneği Ödülleri’nin büyük ödülünün sahibi oldu.

26 Ocak 2009 02:00

Mumbai’de çekilen düşük bütçeli “Slumdog Millionaire” filmi, Amerika Yapımcılar Derneği Ödülleri’nin büyük ödülünün sahibi oldu.

Los Angeles’ta önceki gün düzenlenen törende, filmin yapımcı Christian Colson’a, yılın yapımcısı ödülü verildi. Gecede, animasyon dalında “Wall-E”, belgesel film dalında ise “Man on Wire” filmi ödül aldı. Televizyon programları arasında ise “Mad Men”, “30 Rock”, “60 Minutes” ve “The Colbert Report” ödüle layık görüldü. Yapımcılar Derneği Ödülleri, 22 Şubat’ta verilecek olan Oscar ödüllerinin habercisi olarak nitelendiriliyor. “Slumdog Millionaire” Oscar’a 10 dalda aday gösterilmişti.

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