T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor

Karışıklık, 89 yıllık Oscar ödül törenindeki en büyük hata olarak tanımlanıyor

03 Mart 2017 16:09

89. Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film Oscarı zarflarını karıştıran yetkililere, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaları nedeniyle koruma tahsis edildi.

Ödül töreninin denetçisi PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketi, Brian Cullinan ve Martha Ruiz'in ev adreslerinin ve ailelerinin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kendilerine koruma verildiğini açıkladı.

Magazin haber sitesi TMZ, ikilinin hayatlarından endişe ettiğini yazdı.

Brian Cullinan ve Martha Ruiz'in bir daha Oscar törenlerinde görev almayacakları açıklanmıştı.

Ancak TMZ, ikilinin işten çıkarılmayacaklarını yazdı.

PricewaterhouseCoopers'ın da bundan sonraki Oscar törenlerinde denetçilik görevine devam edip etmeyeceği belirsiz.

Oscar ödüllerinin başkanı Cheryl Boone Isaacs, PwC şirketiyle anlaşmanın gözden geçirildiğini duyurdu.

Tüm zarflardan oluşan iki kutu var

26 Şubat'ta gerçekleştirilen ödül töreninde Moonlight (Ay Işığı) filminin kazandığı Oscar, yanlışlıkla La La Land (Aşıklar Şehri) filmine verilmişti.

La La Land filminin oyuncusu Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldıktan sonra, aynı ödülün olduğu diğer zarf yanlışlıkla En İyi Film Ödülü'nü vermek için sahneye çıkacak olan aktör Warren Beaty'e verilince, bu karışıklık yaşanmıştı.

Oscar ödül töreninde kazananlarının isimlerinin olduğu tüm zarflardan oluşan iki kutu var. Diğer sete bir şey olursa diye biri yedekte tutuluyor.

PwC şirketinden yetkililer ise, Oscar sahnesinin sağ ya da sol tarafında, ödülü sunacak ünlüler sahneye çıkmadan önce onlara zarfları vermek için ayakta bekliyor.

Karışıklık, 89 yıllık Oscar ödül törenindeki en büyük hata olarak tanımlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OscarTöreni EnFilm OscarıBrian CullinanMartha RuizPricewaterhouseCoopersTMZLa La Land

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24