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Oscar en sevdiğim oyuncağım

Penelope Cruz, "Oscar, hayatımda aldığım en güzel oyuncak" dedi.

05 Şubat 2010 02:00

5Penelope Cruz, "Oscar, hayatımda aldığım en güzel oyuncak" dedi.

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  Geçen yıl 81’inci Oscar Ödül Töreni’nde ‘Barselona Barselona’ (Vicky Cristina Barcelona) filmindeki nevrotik eski eş rolüyle ‘en iyi yardımcı kadın’ Oscar’ını kazanan İspanyol aktris Penelope Cruz, bu ödülün hayatında aldığı en güzel ‘oyuncak’ olduğunu söyledi.

35 yaşındaki Cruz, İngiliz Stylist dergisine verdiği röportajda “Oscar’ımı evde saklıyorum. Ama çoğu zaman yeri değişiyor. Sonunda ona doğru bir yer bulacağım” diye konuştu.



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