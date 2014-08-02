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Spor

Oscar Cardozo Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü'nden KAP’a yapılan açıklamada profesyonel futbolcular Oscar Cardozo, Fatih Atik ve İshak Doğan’ın transferleri için görüşmelere başlandığı duyuruldu

02 Ağustos 2014 16:37

Trabzonspor Yönetim Kurulu bir süredir görüşme halinde olduğu Benfica'nın Paraguaylı forvet oyuncusu Oscar Cardozo’nun transferini dün akşam itibariyle sonlandırdı. Benfica kulübünün ilk görüşmelerde istediği 7 milyon Euro’luk bonservis bedelini 5.6 milyon Euro seviyelerine çeken bordo mavili kulüp oyuncuyu da Trabzon’a gelmeye ikna etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yunus Emre Sel’in haberine göre, Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin transfer etmek için yoğun çaba harcadığı ancak gerçekleştiremediği Cardozo, transferiyle forvet hattında önemli bir sorunu çözmek isteyen bordo mavili yönetimin bugün Paraguaylı oyuncuyla ilgili olarak KAP’a, ''Profesyonel futbolcu Oscar Rene Cardozo'nun kulübümüze transferi konusunda SL Benfica ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

 

İshak Doğan ve Fatih Atik
için görüşmelere başlandı

 

Trabzonspor’a transfer konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada İshak Doğan ve Fatih Atik transferlerine de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu İshak Doğan'ın kulübümüze transferi konusunda Kardemir Karabükspor ve futbolcu ile serbest statüdeki profesyonel futbolcu Fatih Atik'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

Bordo mavili takımın İshak Doğan için Kardemir Karabükspor kulübüne Soner artı Aykut ve bir miktar bonservis bedeli önerdiği, Aykut’un lacivert kırmızılı ekibe gitmeyi kabul ettiği, Soner’in ise görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Bordo mavili takımın sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Türk asıllı 30 yaşındaki Fransız futbolcu Fatih Atik’in de maç kasetlerini izleyen Halilhodzic’in bu transfere onay verdiği belirtildi. Trabzonspor’un üç futbolcuyu da Avusturya kampı dönüşü Trabzon’a getireceği öğrenildi. 

 

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