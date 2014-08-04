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Spor

Oscar Cardozo sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor Kulübü, Portekizli golcü Oscar Cardozo'nun sağlık kontrollerinin sorunsuz tamamlandığını açıkladı

04 Ağustos 2014 20:24

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Oscar Cardozo'nun sağlık kontrollerinin sorunsuz tamamlandığını duyurdu. Trabzonspor, bu gelişmeyi resmi twitter hesabından açıkladı.

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 31 yaşındaki golcü oyuncunun transferini sonlandırmak için Portekiz'in Başkenti Lizbon'a gitti. Bu transferin birkaç günü kadar sonuçlanması bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, Benfica'nın Paraguaylı golcüsü ile görüşmelere başlandığını Cumartesi günü borsaya bildirmişti.

2007'de Benfica'ya transfer olan Paraguaylı golcü oyuncu Benfica ile iki lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Fenerbahçe 31 yaşındaki golcü için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmişti.

 

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