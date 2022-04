Oscar adaylarının açıklanmasına saatler kaldı: Bu yıl hangi filmler ve oyuncular öne çıktı?

T24 Dış Haberler

Hollywood, bugün açıklanacak Oscar ödülü adaylıklarını bekliyor. Bu yıl En İyi Film kategorisinde önceki yıllardan daha fazla aday olacağı biliniyor.

BBC, açıklanacak Akademi Ödülü (Oscar) adaylıkları öncesi 2021’in öne çıkan filmlerini, oyuncularını derledi.

The Power of The Dog, Belfast ve West Side Story bu yıl birden fazla Oscar adaylığı olacak filmler arasında görülüyor.

2021 yılı Oscar töreninin izleyici ilgisi açısından beklentileri karşılamaması sebebiyle, organizatörlerin bu yıl gençlerin daha çok ilgisini çekecek, popüler adaylıkları öne çıkarması bekleniyor. Aynı zamanda bu yıl Oscar töreninde uzun zaman sonra bir sunucu olacağı da biliniyor.

Hangi filmler aday olur?

Oscar’da En İyi Film kategorisinde bu zamana kadar beş ila 10 arası aday film olurken bu yıl kesin bir şekilde 10 filmin aday gösterileceği belirtildi. 10 filmli listenin daha kapsayıcı ve popüler içeriklere yer vermesi bekleniyor.

Steven Spielberg yapımı West Side Story, Sir Kenneth Branagh’ın otobiyografi filmi Belfast ve Paul Thomas Anderson’ın Licorice Pizza’nın en iyi film adayları arasında olması bekleniyor.

Denis Villeneuve’un bilim kurgu efsanesi Dune’un da adaylar arasında yer alabileceği belirtildi.

Netflix’in iklim krizine ve bilim insanlarına dikkati çeken filmi Don’t Look Up’ın da Akademi'nin popüler içeriklere odaklanması nedeniyle aday olabileceği aktarıldı.

Hangi oyuncular aday olur?

En iyi kadın oyuncu dalında Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart’ın kazanma ihtimali düşük olsa da aday olabileceği, aynı zamanda Being The Ricardos’daki rolüyle Nicole Kidman’ın da listede yer alabileceği düşünülüyor. Eski Oscar ödüllü yıldızlar Olivia Colman ve Penelope Cruz’un da The Lost Daughter ve Parallel Mothers’daki rolleriyle aday olması bekleniyor.

Şarkıcılık ve oyunculuğu bir arada götüren Jennifer Hudson (Respect), Lady Gaga (House of Gucci) ve Alana Haim’in (Licorice Pizza) de sürpriz adaylıklar getirebileceği belirtiliyor.

En iyi erkek oyuncuda ise King Richard’la Will Smith, Tick Tick…Boom ile Andrew Garfield ve The Power of the Dog ile Benedict Cumberbatch öne çıkıyor.

94'üncü Akademi Ödüller, 27 Mart'ta sahiplerini bulacak.