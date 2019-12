Oscar adayları açıklanıyor

T24-Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar'ın adayları bugün açıklanacak. En fazla adaylığı alacak filmlerin 'Avatar', 'The Hurt Locker', 'Inglourious Basterds', 'Nine', 'Precious' ve 'Up in the Air' olması bekleniyor.









Oscar heyecanı başlıyor... Sinemaseverlerin merakla beklediği 82. Oscar ödülleri adayları bugün düzenlenecek basın toplantısında geçen yılın Oscar adayı Anne Hathaway ve Akademi Başkanı Tom Sherak tarafından açıklanacak.







Avatar kaç adaylık alcak?



En fazla merak edilen şey Altın Küre'de En İyi Film ödülünü kazanan, yılın en çok konuşulan filmi 'Avatar'ın kaç dalda aday olacağı. James Cameron'ın bütün rekorları alt üst eden filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin en önemli favorileri arasında yer alıyor.



En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 'Avatar'ı en çok zorlayacak olan film ise hiç kuşkusuz Kathryn Bigelow'un Amerikan Yönetmenler Birliği ve Los Angeles Film Eleştirmenleri'nden En İyi Yönetmen ödülüyle döndüğü 'The Hurt Locker'.











Hurt Locker filminden bir sahne







En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarının bir başka favori filmi ise 'Avatar' ve 'Hurt Locker'ın gölgesinde kalsa da 'Inglourious Basterds'. Quentin Tarantino'nun son filmi 'En İyi Senaryo' dalında da favori gösteriliyor.









Inglourious Basterdsoyuncuları ve yönetmeni Quentin Tarantino









Diğer muhtemel adaylar





Her sene bütün dallarda 5 olan aday sayısı bu sene 10'a çıkarıldı. Bu sebeple birçok filmin adaylık sayısının adaylık fazla olması ve aday film sayısnın da doğal olarak artması bekleniyor.



Oyuncu ödüllerinde ise favoriler arasında gösterilen isimlerden birkaçı şöyle: George Clooney (Up in the Air), Jeff Bridges (Crazy Heart), Sandra Bullock (The Blind Side), Meryl Streep (Julia&Julai), Colin Firth (A Single Man), Morgan Freeman (Invictus), Tobey Maguire (Brothers), Gabourey Sidibe (Precious), Matt Damon (Invictus), Christoph Waltz (Inglourious Basterds), Stanley Tucci (The Lovely Bones), Mo'Nique (Precious).



Toplamda en fazla adaylık kazanması mıuhtemel filmler ise şöyle: 'Avatar' (James Cameron), 'The Hurt Locker' (Kathryn Bigelow), 'Inglourious Basterds/ Soysuzlar Çetesi' (Quentin Tarantino), 'Up In The Air/ Aklı Havada (Jason Reitman), Nine (Rob Marshall), 'Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire (Lee Daniels), An Education (Lone Scherfig), Invictus (Clint Eastwood), District 9 (Neill Blomkamp), A Single Man (Tom Ford).