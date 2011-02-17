-OSCAR ADAYI ZORAKİ KRAL GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta 2'si yerli 5 yeni filmle buluşacak. Oscar'ın en güçlü adayı Zoraki Kral da gösterime giriyor. Ali İlhan'ın yönettiği ve Claudia Cardinale, İsmail Hacıoğlu, Lavinia Longhi ile Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'' filmi, komedi ve dram sahneleriyle dikkati çekiyor. Filmin konusu şöyle: ''Yıllar önce oğlunu ve kendisini terk eden kocasından sonra hiçbir erkeği kapısından bile geçirmeyen Sinyora Enrica, evindeki boş odaları kız öğrencilere kiralamakta ve pazarda çalışmaktadır. Yıllarca bozmadığı bu kuralı, evine gelen Türk öğrenci Ekin için bozar. Enrica'nın oğlu Giovanni'nin annesine karşı haksız davranışları, Ekin'in de Enrica'ya karşı bir koruma duygusuna dönüşür ve aralarında bir gönül bağı oluşur.'' Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Murat Cemcir, Ahmet Kural, Erdal Tosun ile Tuna Orhan'ın oynadığı ''Çalgı Çengi'' filminin de konusu şöyle: ''Salih ve Gürkan, düğün ve kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyze oğludur. İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkar. Bodrum katında hazırlanırken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.'' Tom Hooper'ın yönettiği ve Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi ile Geoffrey Rush'un oynadığı ''Zoraki Kral (The King's Speech)'' filminde, babası 5. George'un ölümünün ardından, ağabeyi Edward'ın da tahttan feragat etmesi üzerine Albert'ın krallık görevini devralmak zorunda kalması anlatılıyor. Kekemeliği yüzünden dehşet içinde olan Albert, eşi Elizabeth, Avustralyalı terapist Lionel ve hükümetin desteğiyle kekemeliğinin üstesinden gelir ve ülkesindeki insanlara güven vererek, savaş için onları birleştirir. Michel Gondry'nin yönettiği ve Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz ile Chad Coleman'nin oynadığı ''Yeşil Yaban Arısı (The Green Hornet)'' filmi, 3 boyutlu aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Britt, Los Angeles'ın en bilinen medya şirketinin varisidir. Babası ölene kadar amaçsız bir hayat sürer. Babasının yaratıcı çalışanı Kato ile arkadaşlık kurduklarında ikisi de hayatlarında ilk kez anlamlı bir şey yapabileceklerini düşünürler ve böylece suçla savaşları başlar. Britt, gizli kahraman Yeşil Yaban Arısı olur. Ortağı Kato ile suç ve suçluların peşine düşerler.'' Danny Boyle'un yönettiği ve James Franco, Lizzy Caplan, Kate Mara ile Amber Tamblyn'in oynadığı ''127 Saat (127 Hours)'' filminde ise genç bir dağcı olan Aron, Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır ve 5 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verir. Bu süre boyunca yaralı halde içsel sorunlarıyla da karşılaşmak zorunda kalan Aron, kendisini bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleştikten sonra kurtulur.