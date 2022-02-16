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Kültür-Sanat

Oscar'a yeni kategori: Seyircinin Seçimi

Seyircinin Seçimi kategorisinde yılın en popüler filmi, Twitter kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek

16 Şubat 2022 00:15

Oscar Ödülleri, düşen izlenme oranlarının ardından Seyircinin Seçimi isimli yeni bir kategori ekledi.

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