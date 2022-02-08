T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2022 yılı Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi. Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday gösterildi.

08 Şubat 2022 19:59

2022 yılı Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi.

Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Stgory (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch bulunuyor.

Karanlık Kız filmindeki rolleriyle Jessie Buckley (solda) ve Olivia Colman (sağdan 2.) aday gösterildi
Reuters
Karanlık Kız filmindeki rolleriyle Jessie Buckley (en solda) ve Olivia Colman (sağdan ikinci) ödüle aday gösterildi

En iyi yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu dallarındaki adaylar arasında ise Belfast fillmindeki rolleriyle Judi Dench ve Ciarán Hinds bulunuyor.

Siyah-beyaz çekilen, Kenneth Branagh'ın yönettiği otobiyografik filmde, Kuzey İrlanda'daki çatışmalı dönem konu ediliyor.

Bu filmle en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Branagh, süreci "Belfast sokaklarından Akademi Ödülleri'ne uzanan uzun bir yol" olarak niteledi.

Judi Dench
PA Media
Belfast filminin yönetmeni Kenneth Branagh en iyi yönetmen adayı oldu. Judi Dench de filmdeki rolüyle ödüllere aday gösterildi.

Branagh, "Bugün annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabalarımı düşünüyorum, İrlandalı olmakla nasıl gurur duyduklarını, bu kentin onlar için taşıdığı anlamın ne kadar büyük olduğunu. Onlar da tıpkı benim gibi (aday gösterilmekten) onur duyarlardı" dedi.

"Bu kadar kişisel bir hikaye olduğu düşünüldüğünde, kendi ailem ve film ailesi için büyük bir gün. Akademi Ödülleri adaylığı için oy kullananlara, bu büyük onur için teşekkür ederim."

The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ise, en iyi yönetmen dalında iki kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

Ağır akan ve yoğun bir western hikayesinin anlatıldığı filmdeki rolleriyle Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ve Kirsten Dunst da en iyi yardımcı oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.

Zendaya ve Timothée Chalamet'in rol aldığı Dune, en iyi filme aday gösterilen 10 film arasında
Getty Images
Zendaya ve Timothée Chalamet'in rol aldığı Dune, en iyi filme aday gösterilen 10 film arasında.

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmler arasında şunlar bulunuyor:

  • The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) - 12 dalda
  • Dune (Çöl Gezegeni) - 10 dalda
  • Belfast - 7 dalda
  • West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) - 7 dalda
  • King Richard (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) - 6 dalda
  • Don't Look Up (Yukarı Bakma) - 4 dalda
  • Nightmare Alley (Kabus Sokağı) - 4 dalda
  • Drive My Car (Doraibu mai kâ) - 4 dalda

Adaylıkları bugün Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan Los Angeles'ta açıkladı.

2021'de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, gecikmeli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki stüdyolarda düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin ardından bu yıl Akademi Ödülleri gecesinin daha popüler ve genç izleyicilere hitap eder tarzda düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi, bu yıl tören yapılacağını teyit etti, ancak kimin tarafından sunulacağını açıklamadı.

2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tüm adayların listesi

En İyi Film:

  • The Power of the Dog
  • West Side Story
  • Belfast
  • Dune
  • Licorice Pizza
  • King Richard
  • CODA
  • Don't Look Up
  • Drive My Car
  • Nightmare Alley

En İyi Kadın Oyuncu:

  • Olivia Colman - The Lost Daughter (Karanlık Kız)
  • Nicole Kidman - Being the Ricardos
  • Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
  • Kristen Stewart - Spencer
  • Penelope Cruz - Parallel Mothers
Olivia Colman, Karanlık Kız filminde
YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX
İngiliz aktris Olivia Colman, Karanlık Kız filmindeki rolüyle üçüncü kez Oscar'a aday gösterildi

En İyi Erkek Oyuncu:

  • Will Smith - King Richard
  • Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
  • Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!
  • Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
  • Javier Bardem - Being the Ricardos

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

  • Ariana DeBose - West Side Story
  • Kirsten Dunst - The Power of the Dog
  • Aunjanue Ellis - King Richard
  • Dame Judi Dench - Belfast
  • Jessie Buckley - The Lost Daughter

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

  • Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
  • Ciarán Hinds - Belfast
  • Troy Kotsur - Coda
  • Jesse Plemons - The Power of the Dog
  • JK Simmons - Being the Ricardos

En İyi Yönetmen:

  • Jane Campion - The Power of the Dog
  • Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
  • Steven Spielberg - West Side Story
  • Sir Kenneth Branagh - Belfast
  • Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car
Javier Bardem ve Nicole Kidman, Being the Ricardos filminde
Glen Wilson/Amazon
Javier Bardem ve Nicole Kidman, Being the Ricardos filmindeki rolleriyle Oscar'a aday
  • En İyi Özgün Senaryo:
  • Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson
  • Belfast - Sir Kenneth Branagh
  • King Richard - Zach Baylin
  • Don't Look Up - Adam McKay (story by McKay and David Sirota)
  • The Worst Person in the World - Joachim Trier and Eskil Vogt

En İyi Uyarlama Senaryo:

  • The Power of the Dog - Jane Campion
  • The Lost Daughter - Maggie Gyllenhaal
  • CODA - Sian Heder
  • Dune - Jon Spaihts, Denis Villeneuve and Eric Roth
  • Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi and Takamasa Oe

En İyi Animasyon:

  • Encanto
  • Luca
  • The Mitchells vs the Machines
  • Flee
  • Raya and the Last Dragon

En İyi Belgesel:

  • Summer of Soul
  • Flee
  • Ascension
  • Attica
  • Writing with Fire

Yabancı Dilde En İyi Film:

  • Drive My Car (Japonya)
  • The Worst Person in the World (Norveç)
  • Flee (Danimarka)
  • The Hand of God (İtalya)
  • Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)
Oscar statuettes
AFP

En İyi Özgün Şarkı:

  • No Time to Die - No Time to Die (Billie Eilish and Finneas O'Connell)
  • Dos Oruguitas - Encanto (Lin-Manuel Miranda)
  • Be Alive - King Richard (Beyoncé Knowles-Carter and Dixson)
  • Belfast - Down to Joy (Van Morrison)
  • Somehow You Do - Four Good Days (Diane Warren)

En İyi Özgün Müzik:

  • The Power of the Dog - Jonny Greenwood
  • Dune - Hans Zimmer
  • Don't Look Up - Nicholas Britell
  • Encanto - Germaine Franco
  • Parallel Mothers - Alberto Iglesias

En İyi Sinematografi:

  • Dune - Greig Fraser
  • The Power of the Dog - Ari Wegner
  • The Tragedy of Macbeth - Bruno Delbonnel
  • Nightmare Alley - Dan Laustsen
  • West Side Story - Janusz Kaminski

En İyi Görsel Efekt:

  • Dune - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer
  • Free Guy - Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Dan Sudick
  • Spider-Man: No Way Home - Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein and Dan Sudick
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker and Dan Oliver
  • No Time to Die - Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner, Chris Corbould

En İyi Film Kurgusu:

  • Dune - Joe Walker
  • The Power of the Dog - Peter Sciberras‎
  • Don't Look Up - Hank Corwin
  • King Richard - Pamela Martin
  • Tick, Tick... Boom! - Myron Kerstein and Andrew Weisblum

En İyi Kostüm Tasarımı:

  • Cruella - Jenny Beavan
  • Dune - Jacqueline West and Bob Morgan
  • West Side Story - Paul Tazewell
  • Nightmare Alley - Luis Sequeira
  • Cyrano - Massimo Cantini Parrini and Jacqueline Durran

En İyi Ses Kurgusu:

  • Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill and Ron Bartlett
  • West Side Story - Tod A Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson and Shawn Murphy
  • No Time to Die - Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey and Mark Taylor
  • Belfast - Denise Yarde, Simon Chase, James Mather and Niv Adiri
  • The Power of the Dog - Richard Flynn, Robert Mackenzie and Tara Webb

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

  • Dune - Patrice Vermette and Zsuzsanna Sipos
  • Nightmare Alley - Tamara Deverell and Shane Vieau
  • West Side Story - Adam Stockhausen and Rena DeAngelo
  • The Tragedy of Macbeth - Stefan Dechant and Nancy Haigh
  • The Power of the Dog - Grant Major and Amber Richards

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

  • The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh
  • Dune - Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr
  • Cruella - Nadia Stacey, Naomi Donne and Julia Vernon
  • Coming 2 America - Mike Marino, Stacey Morris and Carla Farmer
  • House of Gucci - Goran Lundstrom, Anna Carin Lock and Frederic Aspiras

En İyi Kısa Film:

  • Ala Kachuu - Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On My Mind
  • Please Hold

En İyi Kısa Animasyon:

  • Affairs of the Art
  • Bestia
  • Boxballet
  • Robin Robin
  • The Windshield Wiper

En İyi Kısa Belgesel:

  • Audible
  • Lead Me Home
  • The Queen of Basketball
  • Three Songs for Benazir
  • When We Were Bullies
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
daldaOscaradaylarBenedictPower
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24