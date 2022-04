Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2022 yılı Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi.

Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Stgory (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch bulunuyor.

Reuters Karanlık Kız filmindeki rolleriyle Jessie Buckley (en solda) ve Olivia Colman (sağdan ikinci) ödüle aday gösterildi

En iyi yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu dallarındaki adaylar arasında ise Belfast fillmindeki rolleriyle Judi Dench ve Ciarán Hinds bulunuyor.

Siyah-beyaz çekilen, Kenneth Branagh'ın yönettiği otobiyografik filmde, Kuzey İrlanda'daki çatışmalı dönem konu ediliyor.

Bu filmle en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Branagh, süreci "Belfast sokaklarından Akademi Ödülleri'ne uzanan uzun bir yol" olarak niteledi.

PA Media Belfast filminin yönetmeni Kenneth Branagh en iyi yönetmen adayı oldu. Judi Dench de filmdeki rolüyle ödüllere aday gösterildi.

Branagh, "Bugün annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabalarımı düşünüyorum, İrlandalı olmakla nasıl gurur duyduklarını, bu kentin onlar için taşıdığı anlamın ne kadar büyük olduğunu. Onlar da tıpkı benim gibi (aday gösterilmekten) onur duyarlardı" dedi.

"Bu kadar kişisel bir hikaye olduğu düşünüldüğünde, kendi ailem ve film ailesi için büyük bir gün. Akademi Ödülleri adaylığı için oy kullananlara, bu büyük onur için teşekkür ederim."

The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ise, en iyi yönetmen dalında iki kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

Ağır akan ve yoğun bir western hikayesinin anlatıldığı filmdeki rolleriyle Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ve Kirsten Dunst da en iyi yardımcı oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.

Getty Images Zendaya ve Timothée Chalamet'in rol aldığı Dune, en iyi filme aday gösterilen 10 film arasında.

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmler arasında şunlar bulunuyor:

The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) - 12 dalda

Dune (Çöl Gezegeni) - 10 dalda

Belfast - 7 dalda

West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) - 7 dalda

King Richard (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) - 6 dalda

Don't Look Up (Yukarı Bakma) - 4 dalda

Nightmare Alley (Kabus Sokağı) - 4 dalda

Drive My Car (Doraibu mai kâ) - 4 dalda

Adaylıkları bugün Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan Los Angeles'ta açıkladı.

2021'de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, gecikmeli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki stüdyolarda düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin ardından bu yıl Akademi Ödülleri gecesinin daha popüler ve genç izleyicilere hitap eder tarzda düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi, bu yıl tören yapılacağını teyit etti, ancak kimin tarafından sunulacağını açıklamadı.

2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tüm adayların listesi

En İyi Film:

The Power of the Dog

West Side Story

Belfast

Dune

Licorice Pizza

King Richard

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Nightmare Alley

En İyi Kadın Oyuncu:

Olivia Colman - The Lost Daughter (Karanlık Kız)

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Kristen Stewart - Spencer

Penelope Cruz - Parallel Mothers

YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX İngiliz aktris Olivia Colman, Karanlık Kız filmindeki rolüyle üçüncü kez Oscar'a aday gösterildi

En İyi Erkek Oyuncu:

Will Smith - King Richard

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

Javier Bardem - Being the Ricardos

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Aunjanue Ellis - King Richard

Dame Judi Dench - Belfast

Jessie Buckley - The Lost Daughter

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - Coda

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

En İyi Yönetmen:

Jane Campion - The Power of the Dog

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Steven Spielberg - West Side Story

Sir Kenneth Branagh - Belfast

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Glen Wilson/Amazon Javier Bardem ve Nicole Kidman, Being the Ricardos filmindeki rolleriyle Oscar'a aday

En İyi Özgün Senaryo:

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

Belfast - Sir Kenneth Branagh

King Richard - Zach Baylin

Don't Look Up - Adam McKay (story by McKay and David Sirota)

The Worst Person in the World - Joachim Trier and Eskil Vogt

En İyi Uyarlama Senaryo:

The Power of the Dog - Jane Campion

The Lost Daughter - Maggie Gyllenhaal

CODA - Sian Heder

Dune - Jon Spaihts, Denis Villeneuve and Eric Roth

Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi and Takamasa Oe

En İyi Animasyon:

Encanto

Luca

The Mitchells vs the Machines

Flee

Raya and the Last Dragon

En İyi Belgesel:

Summer of Soul

Flee

Ascension

Attica

Writing with Fire

Yabancı Dilde En İyi Film:

Drive My Car (Japonya)

The Worst Person in the World (Norveç)

Flee (Danimarka)

The Hand of God (İtalya)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)

AFP

En İyi Özgün Şarkı:

No Time to Die - No Time to Die (Billie Eilish and Finneas O'Connell)

Dos Oruguitas - Encanto (Lin-Manuel Miranda)

Be Alive - King Richard (Beyoncé Knowles-Carter and Dixson)

Belfast - Down to Joy (Van Morrison)

Somehow You Do - Four Good Days (Diane Warren)

En İyi Özgün Müzik:

The Power of the Dog - Jonny Greenwood

Dune - Hans Zimmer

Don't Look Up - Nicholas Britell

Encanto - Germaine Franco

Parallel Mothers - Alberto Iglesias

En İyi Sinematografi:

Dune - Greig Fraser

The Power of the Dog - Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth - Bruno Delbonnel

Nightmare Alley - Dan Laustsen

West Side Story - Janusz Kaminski

En İyi Görsel Efekt:

Dune - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer

Free Guy - Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Dan Sudick

Spider-Man: No Way Home - Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein and Dan Sudick

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker and Dan Oliver

No Time to Die - Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner, Chris Corbould

En İyi Film Kurgusu:

Dune - Joe Walker

The Power of the Dog - Peter Sciberras‎

Don't Look Up - Hank Corwin

King Richard - Pamela Martin

Tick, Tick... Boom! - Myron Kerstein and Andrew Weisblum

En İyi Kostüm Tasarımı:

Cruella - Jenny Beavan

Dune - Jacqueline West and Bob Morgan

West Side Story - Paul Tazewell

Nightmare Alley - Luis Sequeira

Cyrano - Massimo Cantini Parrini and Jacqueline Durran

En İyi Ses Kurgusu:

Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill and Ron Bartlett

West Side Story - Tod A Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson and Shawn Murphy

No Time to Die - Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey and Mark Taylor

Belfast - Denise Yarde, Simon Chase, James Mather and Niv Adiri

The Power of the Dog - Richard Flynn, Robert Mackenzie and Tara Webb

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

Dune - Patrice Vermette and Zsuzsanna Sipos

Nightmare Alley - Tamara Deverell and Shane Vieau

West Side Story - Adam Stockhausen and Rena DeAngelo

The Tragedy of Macbeth - Stefan Dechant and Nancy Haigh

The Power of the Dog - Grant Major and Amber Richards

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh

Dune - Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr

Cruella - Nadia Stacey, Naomi Donne and Julia Vernon

Coming 2 America - Mike Marino, Stacey Morris and Carla Farmer

House of Gucci - Goran Lundstrom, Anna Carin Lock and Frederic Aspiras

En İyi Kısa Film:

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

En İyi Kısa Animasyon:

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

En İyi Kısa Belgesel: