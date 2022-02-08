Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
2022 yılı Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi. Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday gösterildi.
08 Şubat 2022 19:59
2022 yılı Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi.
Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve West Side Stgory (Batı Yakası'nın Hikayesi) ise 7'şer dalda Oscar'a aday oldu.
En iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch bulunuyor.
En iyi yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu dallarındaki adaylar arasında ise Belfast fillmindeki rolleriyle Judi Dench ve Ciarán Hinds bulunuyor.
Siyah-beyaz çekilen, Kenneth Branagh'ın yönettiği otobiyografik filmde, Kuzey İrlanda'daki çatışmalı dönem konu ediliyor.
Bu filmle en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Branagh, süreci "Belfast sokaklarından Akademi Ödülleri'ne uzanan uzun bir yol" olarak niteledi.
Branagh, "Bugün annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabalarımı düşünüyorum, İrlandalı olmakla nasıl gurur duyduklarını, bu kentin onlar için taşıdığı anlamın ne kadar büyük olduğunu. Onlar da tıpkı benim gibi (aday gösterilmekten) onur duyarlardı" dedi.
"Bu kadar kişisel bir hikaye olduğu düşünüldüğünde, kendi ailem ve film ailesi için büyük bir gün. Akademi Ödülleri adaylığı için oy kullananlara, bu büyük onur için teşekkür ederim."
The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ise, en iyi yönetmen dalında iki kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.
Ağır akan ve yoğun bir western hikayesinin anlatıldığı filmdeki rolleriyle Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ve Kirsten Dunst da en iyi yardımcı oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmler arasında şunlar bulunuyor:
The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) - 12 dalda
Dune (Çöl Gezegeni) - 10 dalda
Belfast - 7 dalda
West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) - 7 dalda
King Richard (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) - 6 dalda
Don't Look Up (Yukarı Bakma) - 4 dalda
Nightmare Alley (Kabus Sokağı) - 4 dalda
Drive My Car (Doraibu mai kâ) - 4 dalda
Adaylıkları bugün Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan Los Angeles'ta açıkladı.
2021'de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, gecikmeli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki stüdyolarda düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin ardından bu yıl Akademi Ödülleri gecesinin daha popüler ve genç izleyicilere hitap eder tarzda düzenlenmesi hedefleniyor.
Akademi, bu yıl tören yapılacağını teyit etti, ancak kimin tarafından sunulacağını açıklamadı.
2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Tüm adayların listesi
En İyi Film:
The Power of the Dog
West Side Story
Belfast
Dune
Licorice Pizza
King Richard
CODA
Don't Look Up
Drive My Car
Nightmare Alley
En İyi Kadın Oyuncu:
Olivia Colman - The Lost Daughter (Karanlık Kız)
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Kristen Stewart - Spencer
Penelope Cruz - Parallel Mothers
En İyi Erkek Oyuncu:
Will Smith - King Richard
Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!
Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
Javier Bardem - Being the Ricardos
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Ariana DeBose - West Side Story
Kirsten Dunst - The Power of the Dog
Aunjanue Ellis - King Richard
Dame Judi Dench - Belfast
Jessie Buckley - The Lost Daughter
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
Ciarán Hinds - Belfast
Troy Kotsur - Coda
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
En İyi Yönetmen:
Jane Campion - The Power of the Dog
Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
Steven Spielberg - West Side Story
Sir Kenneth Branagh - Belfast
Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car
En İyi Özgün Senaryo:
Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson
Belfast - Sir Kenneth Branagh
King Richard - Zach Baylin
Don't Look Up - Adam McKay (story by McKay and David Sirota)
The Worst Person in the World - Joachim Trier and Eskil Vogt
En İyi Uyarlama Senaryo:
The Power of the Dog - Jane Campion
The Lost Daughter - Maggie Gyllenhaal
CODA - Sian Heder
Dune - Jon Spaihts, Denis Villeneuve and Eric Roth