OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerine uygulanan 2,75\'lik faiz oranının yılda yüzde 36-37 gibi fahiş bir rakama denk geldiğini, faiz oranının aylık 1,65\'e çekilmesi halinde firmaların rahat nefes almasının sağlanacağını söyledi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, KGF\'nin kredi geri ödemelerine 36 ay ek süre verilmesini desteklediklerini, ancak uygulanan yüzde 2,75\'lik faiz oranının yüksek olduğunu belirtti. Yüzde 2,75 faiz oranının yılda yüzde 36-37 gibi fahiş bir rakama denk geldiğine dikkati çeken Bahar, oranın aylık 1,65\'e çekilmesi gerektiğini savundu.

\'MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİ\'

Enflasyona, tüketici fiyatları üzerinden yapılan baskının soruna değil, sonuca yapılan baskı olduğunu belirten Ali Bahar, \"Enflasyon ile yürütülecek mücadelede en önemli adım maliyetlerin düşürülmesidir. Sonuç verecek uygulamanın hammadde fiyatlarına yapılacak baskı ve sübvansiyonlardan geçtiğini düşünüyoruz\" dedi.

\'GERİ ÖDEMEDE ZORLUK YAŞANACAK\'

Girdi maliyetlerindeki artışların tüketiciye henüz tam yansıtılmadığı ve yükün büyük bölümünün üretici tarafından göğüslendiği bu dönemde, böylesi yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kalmanın firmalar için ayrıca bir risk teşkil ettiğini söyleyen Bahar, şunları kaydetti:

\"Özellikle ağustos ayı itibariyle başlayan döviz kurundaki dalgalanma, elektrik, doğalgaz ve hammadde fiyatlarının yükselmesine, bu da girdi maliyetlerinin hiç beklenmedik şekilde artmasına neden olmuştur. Firmaların bu beklenmedik yükselişe hazırlıklı olmadığı düşünüldüğünde, kredi ödemelerinde zorluk yaşanacağı mutlaktır. Firma bütçelerinin temelden sarsıldığı bu dönemde KGF yapılandırmalarında yüzde 2,75 gibi yüksek bir faiz oranı ile bu kredilerin geri ödenmesi neredeyse imkansızlaşmıştır. Ayrıca KGF kredilerinde bankaların karşılık ayırmamak gibi bir imkanı olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak aylık faiz oranının 1,65\'e çekilmesi firmaların rahat nefes almasına neden olacaktır. Bankaların, faizin düşürülmesinden doğacak zararlarının da Hazine tarafından karşılanması, tüm paydaşların bu süreçten en az hasarla çıkmasını sağlayacaktır.\"

TÜKETİCİNİN ELİ RAHATLAR

Kredilerin büyük bölümünün hizmet sektörüne verildiğini, borçlarının yüzde 70\'i döviz cinsinden olan sanayi sektörünün ise geri planda kaldığını söyleyen Ali Bahar, önceliğin sanayi sicil belgesi olan firmalara tanınması gerektiğine vurgu yaptı. Bunun hammadde ve girdi fiyatlarının artmasından zarar gören firmaların bilançosunun düzelmesinde önemli rolü olacağını belirten Başkan Bahar, üreticilere verilen bu desteğin tüketicinin de elini rahatlatacağını söyledi. Devletten, serbest piyasa ekonomisinin sürekliliğini sağlama adına kararlı bir yaklaşım beklediklerini aktaran Ali Bahar, \"Bu sayede döviz artışından etkilenmediği halde bu durumu fırsat bilerek fiyat artışına giden üreticilerin hareket alanı daralacak ve ülke ekonomisini zarara uğratarak kar elde etmeyi amaçlayan fırsatçıların önü kesilmiş olacaktır\" diye konuştu.



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