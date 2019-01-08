OSB alanında dinamit patlatıldı, karayolu alışama kapatıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- DURSUNBEY- Balıkesir karayolu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak alanda yapılan çalışmalar kapsamında patlatılan dinamit nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı.

Dursunbey\'de kurulucak olan OSB\'de yapılan hafriyat çalışmaları kapsamında 2600 metrekarelik alanda patlama gerçekleştirildi. Patlama nedeniyle Dursunbey-Balıkesir karayolu 30 dakika trafiğe kapatıldı. Patlamda 135 kilo dinamit, 4000 kilo anfo patlayıcı, 280 kapsül kullanıldı. Patlama anı belediye ekipleri tarafından drone ile görüntülendi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Organize Sanayi Bölgemizde ilk patlatmalı hafriyat çalışmamız bugün gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika boyunca ulaşıma kapanan yolumuzda, bu vesile ile bekleme yapan vatandaşlarımızdan özür diler, kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ile yol güvenliğini sağlayan jandarmamıza teşekkür ederim\" dedi.

OSB alanında yapılacak çalışmalarda, 12 bin metrekarelik alanda toplam 568 kilo dinamit, 9440 kilo anfo patlayıcı, 1144 kapsül kullanılacağı bildirildi.

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