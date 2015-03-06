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Spor

Osasuna'nın eski başkanı şikeden gözaltında

İspanya'da süren futbolda şike operasyonu kapsamında, ikinci ligde mücadele eden Osasuna Kulübü'nün eski kulüp başkanlarından Patxi Izco gözaltına alındı

06 Mart 2015 23:22

İspanya'da süren futbolda şike operasyonu kapsamında, ikinci ligde mücadele eden Osasuna Kulübü'nün eski kulüp başkanlarından biri daha gözaltına alındı.

Geride kalan yıllarla bağlantılı, hakkında şike ve yolsuzluk iddiaları çıkan Osasuna Kulübü'nde operasyonlar bugün de devam etti.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Osasuna'da eski kulüp başkanı Miguel Archanco (2012-2014) ve iki eski yönetim kurulu üyesinden sonra bugün yapılan operasyonlarda da diğer eski kulüp başkanlarından Patxi Izco (2002-2012), aynı dönemde başkan yardımcısı görevinde bulunan Juan Pascual ve Osasuna Vakfı'nın mevcut başkanı Diego Maquittiain gözaltına alındı.

Pamplona iki numaralı mahkemenin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler mahkemeye çıkartılmaya başlandı.

İspanya'da yolsuzlukla mücadele savcılığı, geçen sezon sonunda La Liga'da oynanan Espanyol-Osasuna maçıyla ilgili şike iddialarından dolayı geçen şubat ayında Osasuna Kulübü ve o dönem yönetimde olanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Osasuna Kulübü'ndeki mevcut yönetim de kulüp hesaplarında kayıp olarak gözüken 2,4 milyon Euro ve 2013 Kasım ile 2014 Haziran ayları arasında faturasız yapılan 1,3 milyon Euroluk ödeme hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İspanya Profesyonel Futbol Ligi kurumu da şike iddialarından dolayı geçen 26 Şubat'ta Osasuna Kulübü hakkında suç duyurusu yapmıştı.

Osasuna'nın şike yaptığı iddia edilen maçlara, Real Betis, Getafe, Espanyol ve Valladolid kulüplerinin de adlarının karıştığı ileri sürülüyor. İspanyol basınına yansıyan haberlerde, Osasuna Kulübü'nün eski yöneticilerinden Angel Vizcay'ın Getafe'ye 1 maç için 400 bin Euro, Real Betis'e de 2 maç için 650 bin Euro ödediklerini itiraf ettiği iddia edildi.

 

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