Osama bin Ladin'i Almanlar mı buldu?

Almanya'nın dış istihbarat ajansı BND'nin, ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in nerede olduğunu bulmada CIA'ya yardımcı olduğu bildiriliyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre, bin Ladin'in Pakistan güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde Pakistan'da gizlendiği ihbarını sağlanan BND olmuş.

Haberin kaynağı da Alman Pazar gazetesi Bild am Sonntag.

Haber isimsiz ABD istihbarat kaynaklarına dayanarak veriliyor.

Gazeteye göre, Bin Ladin hakkındaki bilgi Pakistan İstihbarat Teşkilatı içindeki BND muhbirinden geldi.

Amerikalı kaynak da, 11 Eylül 2001 saldırılarının mimarının yerini belirlemede Almanlarının ihbarının "temel önemi" olduğunu söylüyor.

Ancak şüpheciler, anonim kaynaklı raporun BND için çok uygun bir anda geldiğini kaydediyor.

Teşkilat şu anda ciddi halkla ilişkiler desteğine ihtiyaç duyuyor.

Ajans, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na Avrupa Komisyonu ve Airbus ile Fransız hükümeti de dahil olmak üzere siyaset ve iş çevrelerinden hedefler hakkında bilgi sızdırdığı için sert eleştirilerle karşı karşıya.

İddialar ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in olanlardan ne kadar haberdar olduğu konusunda iki parlamento soruşturması yürütülüyor.

ABD'nin kişisel cep telefonunu da dinlediği ortaya çıkınca öfkeyle tepki gösteren Merkel, Alman ve Amerikan istihbarat servisleri arasındaki işbirliğinin derinliğini ortaya çıkarmak için baskı altında.