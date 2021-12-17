Osaka'da iş merkezi yandı: 27 ölü

T24 Dış Haberler

Japonya'nın Osaka kentinde iş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir bölgede bulunan binada çıkan yangında 27 kişinin öldüğü düşünülüyor.

Yerel televizyona göre itfaiye ekipleri yangın söndükten sonra da hem binanın içinde hem de dışında çalışmalarını sürdürdü.

Kırılmış camlardan içeriye bakıldığında 4. katın yangın sebebiyle tamamen simsiyah hale geldiği görülüyor. Bu katta ruh sağlığı ve genel sağlık hizmetleri sunan bir klinik olduğu aktarıldı.

Osaka itfaiyesi, ulaşılan 28 kişiden 27'sinin cansız olduğunu belirtti.

Yarım saat içinde söndürülen yangında ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarında 70 itfaiye aracının çalıştığı bildirildi.