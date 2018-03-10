Oryantiring Şampiyonası Urla'da başladı

İZMİR,(DHA) - TÜRKİYE Oryantiring Şampiyonası Urla Klazomenai 4\'üncü Kademe Yarışları başladı. Türkiye\'nin dört bir tarafından gelen 1624 sporcunun yer aldığı Türkiye Şampiyonası\'nın açık bölümüne ise Urla ve İzmir\'den 350 sporcu katılıyor.

Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Urla Klazomenai Oryantiring Platformu işbirliğinde yapılan yarışlar, Urla\'da kortej yürüyüşü ile başladı. Çamdibi Bando Takımı\'nın müzikleri ve marşları eşliğinde protokol üyeleri ile Urla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu miniklerin de katıldığı kortej, Jandarma Kavşağı\'ndan Cumhuriyet Alanı\'na yürüdü. Urla Klazomenai Oryantiring Platformu Başkanı M. Ali Fırat ikincisi yapılan oryantiring yarışlarındaki artan ilginin sevindirici olduğunu belirterek, \"Urla Belediye Başkanımız Sibel Uyar\'a, Kaykamamıza ve bizi destekleyen sponsorlara teşekkür ederiz\" dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Aralık ayındaki ilk şampiyonada, Urla\'da yapılacak yarışların yapılmasıyla ilgili tereddütler yaşadıklarını, ancak kurumların sahip çıkması ile çok başarılı olunduğunu söyledi.

Akyüz, bu şampiyonada ise katılım açısından kayıtlı sporcularda rekor kırıldığını söyleyerek, \"Yarışmanın açık bölümüne de bölgenizden katılan 350 sporcu olacak. Bu rakam da rekor bir katılım\" dedi.

\"AMACIMIZA ULAŞIYORUZ\"

Aralık ayındaki ilk organizasyonu hazırlayan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çok iyi bir ön hazırlık yaptığını, bunun da başarıyı getirdiğini belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, \"Biz bölgemizdeki turizmi çeşitlendirmek için çabalıyoruz. Bu yarışmalar da amacımıza ulaşmamızı sağlayan etkinlikler arasına girdi\" dedi. Uyar, 2 bin sporcu ve Urla\'ya gelen konukların güzel bir 2 gün geçirmelerini diledi.

Urla Kaymakamı Önder Can ise şampiyonaya Türkiye\'nin her yöresinden gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İLK GÜN YARIŞLARI YAPILDI

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Urla Klazomenai 4\'üncü Kademe Yarışları\'nın ilk günü Yağcılar Köyü yakınlarındaki Titus Feronia Tesisleri\'nde start aldı. Yarışmalara katılmak üzere Türkiye\'nin 50\'ye yakın ilinden 160 takım ve 2 bin sporcunun birinci kademesine katılanlar, ellerindeki haritalarla mücadeleye girişti.

Yarışmalar yarın Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 11.00\'de yapılacak ikinci gün yarışmaları ile sona erecek.

ORYANTİRİNG NEDİR?

Oryantiring kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spordur.

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